Путин ответил на звонок Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому лидеру Владимиру Путину.

"Дана позитивная оценка освобождению и передаче удерживавшихся на Украине и в России лиц. Акцентирован прежде всего гуманитарный аспект этой акции, имеющей большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений", - уточнили в пресс-службе Кремля.

Лидеры обсудили вопросы внутриукраинского урегулирования. Была подчеркнута важность соблюдения режима прекращения огня, а также последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения противоборствующих сторон.

Главы государств обменялись мнениями о перспективах организации саммита "нормандской четверки". Путин подчеркнул необходимость продолжения всесторонней подготовительной работы: чтобы встреча была результативной и реально способствовала выполнению договоренностей, прежде всего Минских.

"Условлено о дальнейших контактах", - сообщили в Кремле.