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07.09.2019 22:57
Рубрика: Власть

Путин ответил на звонок Зеленского

Текст: Кира Латухина

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому лидеру Владимиру Путину.
МИД РФ ожидает новых шагов по стабилизации российско-украинских отношений

"Дана позитивная оценка освобождению и передаче удерживавшихся на Украине и в России лиц. Акцентирован прежде всего гуманитарный аспект этой акции, имеющей большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений", - уточнили в пресс-службе Кремля.

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Лидеры обсудили вопросы внутриукраинского урегулирования. Была подчеркнута важность соблюдения режима прекращения огня, а также последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения противоборствующих сторон.

Главы государств обменялись мнениями о перспективах организации саммита "нормандской четверки". Путин подчеркнул необходимость продолжения всесторонней подготовительной работы: чтобы встреча была результативной и реально способствовала выполнению договоренностей, прежде всего Минских.

"Условлено о дальнейших контактах", - сообщили в Кремле.

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