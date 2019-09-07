Алина Загитова: На льду стала чувствовать себя спокойнее и свободнее

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова безошибочно исполнила свою новую короткую программу во время контрольных прокатов сборной России, которые проходят на льду МСА "Лужники".

Загитова призналась, что практически не нервничала перед стартом.

Алина, какую цель себе ставили на контрольные прокаты, ведь это не соревнования, оценки здесь не ставят?

Алина Загитова: Для меня это не имело значения. Показать хороший чистый прокат- это моя задача на любом старте в любой сезон.

Расскажите о своей новой короткой программе...

Алина Загитова: Я катаюсь под песню "Ме Voy" израильской певицы Ясмин Леви. Эта программа мне дорога. Вкладываю в нее всю душу. Возможно по ходу сезона что-то будем менять. Но это рабочий момент.

Вы говорили, что вам сложно вкатываться в сезон. Какие ощущения после этого проката?

Алина Загитова: Я почти не нервничаю. Разве что присутствует небольшое волнение. Но, наверное, это хорошо когда есть мандраж, адреналин вырабатывается. Это даже иногда помогает прыгать. В принципе на шоу в Японии я эту программу обкатывала, так что мне как-то легче.

Как вам опыт участия в шоу? Отдохнуть успели?

Алина Загитова: Отдыха мне хватило, а на шоу набралась опыта. На данный момент выходила на лед спокойнее. Свободнее начала себя чувствовать. Хотя, может, это еще и возраст.