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07.09.2019 19:42
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Алина Загитова: На льду стала чувствовать себя спокойнее и свободнее

Текст: Анна Козина
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова безошибочно исполнила свою новую короткую программу во время контрольных прокатов сборной России, которые проходят на льду МСА "Лужники".
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости

Загитова призналась, что практически не нервничала перед стартом.

Алина, какую цель себе ставили на контрольные прокаты, ведь это не соревнования, оценки здесь не ставят?

Алина Загитова: Для меня это не имело значения. Показать хороший чистый прокат- это моя задача на любом старте в любой сезон.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Расскажите о своей новой короткой программе...

Алина Загитова: Я катаюсь под песню "Ме Voy" израильской певицы Ясмин Леви. Эта программа мне дорога. Вкладываю в нее всю душу. Возможно по ходу сезона что-то будем менять. Но это рабочий момент.

Вы говорили, что вам сложно вкатываться в сезон. Какие ощущения после этого проката?

Алина Загитова: Я почти не нервничаю. Разве что присутствует небольшое волнение. Но, наверное, это хорошо когда есть мандраж, адреналин вырабатывается. Это даже иногда помогает прыгать. В принципе на шоу в Японии я эту программу обкатывала, так что мне как-то легче.

Как вам опыт участия в шоу? Отдохнуть успели?

Алина Загитова: Отдыха мне хватило, а на шоу набралась опыта. На данный момент выходила на лед спокойнее. Свободнее начала себя чувствовать. Хотя, может, это еще и возраст.

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