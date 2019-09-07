Алина Загитова: На льду стала чувствовать себя спокойнее и свободнее

Загитова призналась, что практически не нервничала перед стартом.
Алина, какую цель себе ставили на контрольные прокаты, ведь это не соревнования, оценки здесь не ставят?
Алина Загитова: Для меня это не имело значения. Показать хороший чистый прокат- это моя задача на любом старте в любой сезон.
Расскажите о своей новой короткой программе...
Алина Загитова: Я катаюсь под песню "Ме Voy" израильской певицы Ясмин Леви. Эта программа мне дорога. Вкладываю в нее всю душу. Возможно по ходу сезона что-то будем менять. Но это рабочий момент.
Вы говорили, что вам сложно вкатываться в сезон. Какие ощущения после этого проката?
Алина Загитова: Я почти не нервничаю. Разве что присутствует небольшое волнение. Но, наверное, это хорошо когда есть мандраж, адреналин вырабатывается. Это даже иногда помогает прыгать. В принципе на шоу в Японии я эту программу обкатывала, так что мне как-то легче.
Как вам опыт участия в шоу? Отдохнуть успели?
Алина Загитова: Отдыха мне хватило, а на шоу набралась опыта. На данный момент выходила на лед спокойнее. Свободнее начала себя чувствовать. Хотя, может, это еще и возраст.