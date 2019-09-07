Где в Москве отметить День города

Наш совет - в выходные отложить дела и отменить поездку на дачу - все самое интересное в эти дни будет происходить в Москве. Столица с размахом отмечает свой 872-й день рождения. В каждом округе запланировано по 250 событий, праздничные площадки откроются по всему городу, и почти весь центр станет пешеходным. Корреспондент "РГ" внимательно изучил программу праздника и выбрал самое интересное.

1. Научимся танцевать и попробуем заморские блюда под "Ритм нашего города"

Изюминка на этот раз состоит в том, что есть возможность отметить сразу два дня рождения - самой столицы и одного из ее символов - ВДНХ. Главной выставке страны недавно исполнилось 80 лет. К юбилею она подошла обновленной - отреставрированы десятки павильонов, открыты новые музеи и выставки, снова забили струи легендарных фонтанов...

Хотите научиться танцевать? Именно здесь вам дадут уроки, например, аргентинского танго. Любите готовить? Почему бы не отведать заморские блюда на гастрономическом фестивале? Да мало ли что еще может удивить вас на кажущейся такой знакомой, привычной ВДНХ. Да и официальное открытие праздника в этом году пройдет не как обычно на Красной или Тверской площадях, а именно на ВДНХ - ровно в полдень. Попасть на него получится только у обладателей пригласительных билетов - их получат ветераны, заслуженные жители, гости города и другие. Но увидеть красочную церемонию смогут все - ее будут транслировать на всех праздничных площадках города. Да и погулять по главной выставке страны, выбрать себе занятие по душе смогут все без исключения.

2. Дизайнеры покажут модные тренды нынешней осени у фонтана "Дружба народов"

Стартовав в 13.00, праздник на ВДНХ закрутит настоящий калейдоскоп событий. Тут и фестиваль уличного циркового искусства, и образовательные спектакли, и светотехническое шоу, и фестиваль духовых оркестров - всего не перечислить! К примеру, хотите увидеть модный показ на фоне фонтана "Дружба народов"? Приходите к нему 8 сентября к 19.00 и смотрите шествие 150 моделей. Они продемонстрируют наряды от 15 дизайнеров Казахстана, Белоруссии, Армении, Грузии, Украины, Узбекистана и России. Словом, вот она, настоящая модная дружба народов.

По словам гендиректора ВДНХ Сергея Шогурова, в планах также поставить настоящий рекорд - провести самый массовый урок танца в мире. "7 сентября с 18.20 до 18.50 более двух тысяч человек одновременно научатся танцевальным движениям под руководством вице-чемпиона Европы по бальным танцам Виталия Сурмы и станцуют", - рассказал он.

3. 48 сеансов интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" вам обеспечены

Но, конечно, как ни просторна ВДНХ, всех гостей она не вместит - ведь, как показывает опыт, погулять на День города в Москве выходят до 10 миллионов человек. Поэтому и центральная магистраль столицы - улица Тверская - от Пушкинской площади до Охотного Ряда станет пешеходной. На четырех площадках общей длиной 1,5 километра и площадью 40 тысяч "квадратов" организаторы обещают провести за два дня 600 творческих и 200 спортивных мастер-классов, 48 сеансов интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?", 47 лекций, 200 экскурсий и 100 театральных и музыкальных выступлений, 20 из которых поставили специально ко Дню города. И все это - бесплатно.

4. Вас встретят "Свинарка и пастух" в уличной постановке

При этом Тверская будет все-таки лишь своеобразным филиалом ВДНХ - каждая площадка будет оформлена в стиле конкретной эпохи из истории выставки. Например, отрезок от Козицкого до Вознесенского переулка расскажет о ее самых первых годах. Здесь установят копии скульптуры "Рабочий и колхозница", арки Северного входа, который в старину был главным, и фонтана "Золотой колосс" - все величиной в несколько человеческих ростов. Рядом с ними покажут уличную постановку по мотивам фильма "Свинарка и пастух" - актеры будут активно привлекать к происходящему зрителей, приглашая их в игру. Музыкальная программа тоже будет в стиле ретро - как на открытии ВСХВ в 1954 году. А самые любознательные москвичи смогут послушать лекции по истории животноводства и растениеводства.

5. Давно не были в театре? Проект "Золотая Маска" выводит свои спектакли на улицы

По пути к Охотному Ряду гости пройдут еще три эпохи. Например, классный портрет можно сделать на фоне купола павильона "Космос" или взобраться на восьмиметровый скалодром в виде утраченного павильона "Главхладпром". А еще посмотреть на игру актеров в костюмах роботов. Хочется классики? Без проблем - на Тверской появится четыре сцены, где покажут балет, драматические постановки, выступят оркестры, сыграют популярные группы. Проект "Золотая Маска" в городе" привезет лучшие работы уличных театров из России и других стран.

Помимо Тверской много интересного будет происходить на пешеходных улицах и в тихих переулках, на площадях и в парках. Даже в офисном центре "Москва-Сити" не придется скучать - зрители увидят там захватывающее шоу в небе.

"Семь спортсменов, в том числе иностранные звезды хайлайна из Германии, Франции и Канады, собираются пройти между небоскребами по натянутой стропе на высоте порядка 350 метров, - рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. - Это более чем на 100 метров выше предыдущего рекорда, и мы рассчитываем, что новое достижение войдет в Книгу рекордов Гиннесса".

Самой яркой финальной точкой Дня города по традиции станут фейерверки - 70 тысяч залпов прозвучат в 33 точках, но видно их будет по всей Москве

Что касается музыкальной составляющей Дня города, то она в этом году тоже как никогда богата. Звезды шоу-бизнеса будут петь почти во всех городских парках и на площадках по всему городу, а проспект Сахарова превратится в огромный концертный зал под открытым небом - на протяжении двух дней музыка там будет звучать в общей сложности 20 часов! Концерт называется "Наши в городе", и организует его "Наше радио". На сцену выйдут Гарик Сукачев, Вадим Самойлов, Найк Борзов, группы "Ария", "7Б", "Слот" и многие другие.

6. В "Лужниках" - от боксерских спаррингов до звезд фигурного катания

Масштабный праздник пройдет и в "Лужниках". На 60 площадках пройдет масса интересного - от любительских боксерских спаррингов до показательных выступлений звезд фигурного катания. Организаторы рассчитывают, что только за субботу у них побывает около 200 тысяч человек.

Лучше всего идти сюда всей семьей: занятия найдутся для любого возраста. "Интересно будет всем: любителям футбола, фигурного катания, шахмат, бокса, современных уличных видов спорта", - обещает глава оргкомитета "Дня города в Лужниках" Илья Черных. Один из главных сюрпризов - финал Кубка мира по стрельбе из лука. Последний раз он проходил в нашей стране почти 40 лет назад во время Олимпийских игр. Яркие выступления подготовили и российские фигуристы. "Увидеть весь состав сборной можно только дважды в году - на чемпионатах России и мира. Так что это дополнительная возможность увидеть всех и сразу - в том числе Алину Загитову и Евгению Медведеву. Но на горизонте появляются и новые имена", - говорит заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Елена Чайковская. Причем москвичам покажут совершенно новые программы, с которыми фигуристы будут выступать в будущем спортивном сезоне. "Спортсмены будут волноваться, так что не судите их строго, это пока только обкатка номеров", - предупреждает президент Федерации по фигурному катанию на коньках Александр Горшков.

Ждут на празднике и любителей футбола. Бить по мячу предложат в новом формате в рамках турнира "Футбол 2х2". Друг с другом схлестнутся 500 любительских команд. Ну а те, кто ворота защищать не готов, смогут посмотреть матч между московской командой "Чертаново" и "Нефтехимиком" из Нижнекамска. Ударить можно будет не только по мячу, но и по лицу. Но только в перчатках и по правилам бокса на открытом ринге, где профессиональные боксеры будут обучать новичков правильным джебам и апперкотам. А фанаты ММА смогут попробовать силы в боях без правил - само собой, под контролем рефери и медиков.

И это еще далеко не все виды спорта, которые будут представлены на празднике. Специальные площадки организуют для проведения турниров по мини-футболу, баскетболу, городкам, настольному хоккею, дартсу, паркуру, рестлингу, воркауту, йоге, бадминтону, растабайку и футбэг фристайлу. Для детей предусмотрели огромную зону, где установят качели, игровые модули, лазалки, пуфы и скалодромы. Их ждет и масса занимательных квестов и мастер-классов. Например, можно будет самому сделать скейт, раскрасить его и, что самое приятное, забрать с собой.

А все интересующие вопросы звездам спорта москвичи смогут задать на ток-шоу, которое проведет в отдельном шатре знаменитая легкоатлетка Ольга Богословская. Отвечать без подготовки будут Алексей Немов, Игорь Акинфеев, Никита Крюков, Сергей Карякин и другие спортсмены.

7. Любите фейверки? 70 тысяч залпов прозвучат в 33 точках города

Ну и самой яркой финальной точкой Дня города по традиции станут фейерверки - 70 тысяч залпов прозвучат в 33 точках, но видно их будет по всей Москве. Золотыми, серебряными, красными, синими, зелеными и пурпурными огнями небо озарится 7 сентября в 21.00. Хотите наблюдать за этим из первых рядов? Тогда отправляйтесь непосредственно в места запуска - сад "Эрмитаж", парки "Кузьминки", "Ходынское поле", "Сокольники" и другие. Стрелять будут и с берегов Москвы-реки - огненные "пальмы" вспыхнут и отразятся на воде в Парке Горького, "Зарядье", напротив стадиона "Лужники". Греметь фейерверки будут не меньше пяти минут.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Александр Мелешенко

Между тем

Некоторые улицы в центре столицы перекроют. Так что лучше ехать на метро

Когда еще, как не в День города, прямо на проезжей части центра столицы вырастают интересные здания, открываются новые театральные сцены и спортплощадки, шале для проведения тематических мастер-классов и множество кафе? И главное место среди этого празднества, понятное дело, отводится пешеходам. Дорогу транспорту в зону массовых гуляний традиционно ограничивают.

Часть улиц уже перекрыли - идет подготовка к празднику. Так, уже с 22.00 четверга нельзя проехать на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до Охотного Ряда. Движение восстановят только утром в понедельник. Закрыты на все три дня для автомобилей и прилегающие к Тверской переулки - Малый Гнездниковский, Глинищевский, Леонтьевский, Газетный, Никитский, а также Тверской проезд.

И все-таки добраться на машине до мест гуляний можно. Например, если припарковать авто на Большой Дмитровке и пару минут прогуляться пешком. Или оставить машину на Тверском или Страстном бульваре. Но разумнее все-таки ехать в центр на метро - никто не гарантирует, что на переполненных парковках найдется свободное место. Тем более что подземка, так же как и МЦК, в День города будет работать круглосуточно, и добраться до спальных районов на общественном транспорте смогут даже загулявшиеся допоздна горожане.

Автомобилистам надо иметь в виду и то, что 7 сентября с 20.50 до 21.10 в честь дня рождения столицы будет дан праздничный фейерверк. В эти 20 минут нельзя будет проехать по Васильевскому спуску, Москворецкой улице, Большому Москворецкому мосту и участкам примыкающих к нему набережных. Стоять придется не так уж и долго, но тем, кто, например, планирует важную встречу, стоит учесть этот момент. Кроме того, некоторые улицы в День города также перекроют в Ново-Переделкине, Северном Бутове, Зеленограде, Троицке и районе Московский - в основном вечером на те же 20 минут.

"Рекомендуем по возможности оставить личные автомобили дома и пользоваться городским транспортом. Это поможет сэкономить ваше время. Тем, кто не может отказаться от автомобиля, лучше заранее ознакомиться с ограничениями движения, а также сдвинуть поездки на внепиковые часы - после 21.00", - советуют в Центре организации дорожного движения Москвы. Подробно узнать обо всех ограничениях москвичи могут на Едином транспортном портале.

И кстати, проехать в московском метро в День города можно будет всего за 1 рубль.

Эта акция по картам "Мир" будет действовать 7 и 8 сентября, сообщает официальный сайт национальной платежной системы. С 9 сентября и до конца года проезд по "Миру" будет стоить 27 рублей. Тогда как при оплате "Тройкой" с нее спишется 38 рублей.

Подготовил Иван Пышечкин