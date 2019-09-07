Как будут следить за чистотой выборов в Мосгордуму

На выборах депутатов Мосгордумы 8 сентября будет работать Общественный штаб по наблюдению за ходом голосования. Корреспондент "РГ" накануне побывал там и узнал, как организуют его работу.

Штаб по наблюдению создается в Москве на выборах различных уровней уже в седьмой раз. Это инициатива столичной Общественной палаты. Как рассказал руководитель аппарата городской ОП Алексей Спиваков, Штаб откроется в 7:00 - за час до старта голосования. До позднего вечера общественники будут следить и за процессом волеизъявления, и за подсчетом голосов в штаб-квартире на Берсеневской набережной.

Это помогут сделать видеокамеры на всех 3635 участках. Трансляция с них непрерывна, за изображением постоянно следят работники штаба. Группа разбора на месте будет разбираться в проблемных ситуациях. Для выездов на участки созданы четыре мобильных группы, в которые входят юристы и представители ОП. Корреспонденты "РГ" будут завтра работать в штабе и расскажут обо всех интересных моментах.