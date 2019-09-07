Международная федерация отметила организацию финала КМ по стрельбе из лука в Москве

6-7 сентября в Москве в Лужниках проходит Финал Кубка мира по стрельбе из лука. Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что Международная федерация этого вида спорта осталась очень довольная уровнем организации турнира такого масштаба.

В финале Кубка мира принимают участие все сильнейшие атлеты мира, и для Москвы такое событие стало первым с момента проведения Олимпиады 1980 года.

"После 1980-го года в нашей стране не было подобных соревнований, и нам впервые предоставили право проведения такого турнира. Финал Кубка мира проходит в новом формате, который привлекает зрителей. Здесь присутствуют президент международной федерации и спонсоры соревнований", - сказал Колобков журналистам.

"Международная федерация очень довольна, очень рада, что пришла в Россию с такими соревнованиями, отмечает прекрасную организацию", - добавил он.