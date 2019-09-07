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07.09.2019 12:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Тверской проходят торжества в честь дня рождения Москвы

Текст: Александр Мелешенко

На Тверской улице в Москве начали отмечать День города - здесь можно поучаствовать в мастер-классах, послушать лекции, попробовать праздничные блюда, послушать концерты и увидеть уникальные арт-объекты. В полдень на всех площадках начнут выступать артисты российских и зарубежных уличных театров - выступления подготовлены в рамках спецпроекта от национальной театральной премии "Золотая Маска". 

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Где в Москве отметить День города

Напомним, Тверская улица на 7 и 8 сентября закрыта для движения автомобилей на протяжении от Пушкинской площади до Охотного ряда. Главная улица страны поделена на четыре площадки общей протяженностью 1,5 километра. Каждая посвящена определенной эпохе из жизни ВДНХ - прямо на проезжей части установлены большие макеты главных павильонов и памятников выставки.

День города в Москве в этом году неотрывно связан с 80-летием ВДНХ - даже официальная церемония открытия праздника в полдень начнется не на Красной площади, а на территории главной выставки страны. Отметить День города можно практически в любой точке Москвы - праздничную программу подготовили парки, площадки также открылись на многих площадях и улицах.

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