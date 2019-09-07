На ВДНХ начался "Киндерфест"

После официального открытия торжеств по случаю Дня Москвы для посетителей открылась центральная часть ВДНХ. Одним из главных событий стал "Киндерфест" - фестиваль семейных развлечений.

Площадка "Киндерфеста" находится недалеко от площади Промышленности у "Москвариума". Сотни ребят с родителями уже посетили аттракционы, игровые площадки, зону с конструктором. Особое внимание самых маленьких посетителей выставки привлекает сухой фонтан рядом с недавно открывшимся павильоном №25 "Нефть". Дети постарше приходят на мастер-классы по декупажу и другим техникам ручной работы.

Во всех частях ВДНХ можно слышать музыку. На входе перед аркой аниматоры проводят с детьми флешмоб, а неподалеку от фонтана "Каменный цветок" идут рэп-баттлы фестиваля "Ритм моего города".