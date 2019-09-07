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07.09.2019 13:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Новый мировой рекорд по хайлайну установлен в День рождения Москвы

Текст: Иван Пышечкин
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Рекорд установила группа спортсменов из России, Германии, Франции и Канады. Перед ними стояла практически невыполнимая задача - пройти по тонкому тросу, натянутому на высоте 350 метров между небоскребами "Око" и Neva Towers. Рекорд засчитывается, если спортсмен преодолеет путь длиной 240 метров хотя бы в одну сторону. Испытание спортсмены проходили со страховкой.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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"Предыдущий рекорд был установлен Александром Шульцем в Мехико на высоте 247 метров. Эти здания гораздо выше. Если спортсмены справятся с заданием, будет установлен новый мировой рекорд", - рассказал журналистам представитель Книги рекордов Гиннеса Ричард Стеннинг, который специально приехал в Москву зафиксировать рекорд. По его словам, обычно такие рекорды ставятся индивидуально, но в данном случае, если большее число спортсменов преодолеет всю длину стропы, то он будет указан как совместный, и в книгу запишут все имена.

Первым на канат вышел знаменитый хайлайнер из Германии Фриди Кюне. На обратном пути он даже исполнил танец "Макарена" прямо на тросе. В один момент порыв ветра на высоте сильно раскачал канат и показалось, что бесстрашный немец вот-вот сорвется. Но спортсмен устоял и успешно преодолел дистанцию.

"Особенно к данному соревнованию я не готовился. Хайлайном я занимаюсь уже 10 лет. Сначала это было просто хобби, но потом стало единственной страстью в жизни. Когда ты идешь по стропе, ты почти что летишь - от пропасти отделяет всего пара сантиметров троса. А летать мечтает каждый. Единственный секрет - практика. Чем больше тренируешься, тем лучше контролируешь свой страх и фокусируешься на прохождении", - говорит Кюне.

Фото: iStock
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Пройти высотную дистанцию еще предстоит французу Натану Полану, канадке Мии Ноблен, а также россиянам Александру Грибанову, Геннадию Скрипко, Владимиру Мурзаеву и Максиму Кагину.

Сложность испытания не только в сильном ветре, но и в массе отвлекающих факторов. Например, прямо под натянутым тросом работает кран. А вокруг спортсменов жужжат несколько квадрокоптеров, снимающих рекорд.

Как объяснил представитель Книги рекордов Гиннеса, официально рекорд будет зафиксирован в ближайшие дни, так как экспертам по правилам требуется провести независимое измерение высоты между тросом и землей.

В момент написания заметки дистанцию в обе стороны успешно прошел еще и россиянин Александр Грибанов.

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