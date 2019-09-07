Путин и Назарбаев пообедали в Кремле

Президент России Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не только приняли участие в праздновании Дня города Москвы и посетили вместе павильон Казахстана на ВДНХ, но и провели отдельную встречу в Кремле.

"Владимир Путин и находящийся с визитом в Москве Нурсултан Назарбаев продолжили общение. Они провели встречу в Кремле. Обсудили вопросы российско-казахстанского партнерства, актуальные региональные и мировые вопросы", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Лидеры продолжили разговор в ходе рабочего обеда.