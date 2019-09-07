Путин и Собянин посетили спорткомплекс "Лужники"

Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города осмотрели Дворец художественной гимнастики и Дворец водных видов спорта в олимпийском комплексе "Лужники".

Глава Всероссийской ассоциации художественной гимнастики, тренер Ирина Винер-Усманова встретила гостей у входа во Дворец художественной гимнастики. Дворец открылся в июне. Это крупнейший специализированный центр гимнастики в мире, тут можно проводить олимпийские соревнования или чемпионаты мира.

Путин и Собянин осмотрели и реконструированный Дворец водных видов спорта: в частности, 50-метровый бассейн и аквапарк. Глава государства оценил макет Международного центра самбо и центра бокса - их строительство пока в планах.

У бассейна президент пообщался со спортсменами, которые рассказали, что будут готовиться здесь к Олимпиаде-2020 в Токио. Президент пожелал им хороших тренировок и сфотографировался с ребятами.

Собянин рассказал, что прежний дворец водных видов спорта частично развалился и его решили воссоздать по-современному. "По стилю он напоминает старый, но в нем в 1,5 раза больше воды и в 10 раз больше посещаемости", - заметил мэр.