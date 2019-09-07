Путин поздравил москвичей с Днем города

Президент России Владимир Путин выступил на церемонии открытия Дня города в столичном выставочном комплексе ВДНХ. В эти дни столица отмечает 872-й день рождения, празднования проходят на десятках площадок в центре города и во всех округах.

Церемония открытия состоялась у возрожденного фонтана "Дружба народов". Тема дружбы стала лейтмотивом праздника, отметил ведущий концерта, глава департамента культуры города Москвы Александр Кибовский. У сцены, задником для которой послужил знаменитый фонтан, собрались федеральные министры, депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным, почетные граждане столицы, деятели искусств, молодые москвичи - победители школьных олимпиад и конкурсов профессионального мастерства.

Перед прибытием российского лидера места в зрительном зале заняли первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Они прибыли на ВДНХ в сопровождении мэра Москвы Сергея Собянина.

"Сердечно поздравляю вас с праздником - с Днем города", - начал свою речь Владимир Путин. Он отметил, что неслучайно в этом году главные торжества проходят на легендарной Выставке достижений народного хозяйства, которая отмечает свое 80-летие. "Мы видим, как возродился яркий, узнаваемый образ ВДНХ, насколько бережно, с уважением восстановлены архитектурные и художественные шедевры выставки", - сказал президент. Он подчеркнул, что ВДНХ возвращает себе экспозиционную, просветительскую, общественную функцию, "подтверждает непреходящую значимость Москвы как созидательного и объединяющего центра".

"Эта роль определяет величие Москвы, является ключевой в ее многовековой истории, укреплении единства нашего многонационального народа", - отметил глава государства. По его мнению, Москва - это не просто столица, а достояние России, "уникальное отражение всех ее эпох".

Москва помнит о своем богатом прошлом, но при этом всегда смотрит в будущее, продолжил Владимир Путин. "Мы видим, как преобразилась столица за последние годы, это просто очевидный факт, как много сделано для создания комфортной деловой среды, социальной, транспортной и цифровой инфраструктуры, благоустроено общественных пространств", - сказал президент. Он отметил, что проблем в Москве достаточно, но их не может не быть в мегаполисе, многие районы которого по своим масштабам сопоставимы с большими европейскими городами.

"Хотел бы поблагодарить мэра столицы Сергея Сергеевича Собянина, всех москвичей за слаженную, результативную работу, за готовность делом отвечать на самые сложные вызовы, добиваться высоких целей, созвучных времени. Так держать, дорогие москвичи, с праздником! Успехов и процветания Москве и всей нашей Родине!" - заключил Владимир Путин.