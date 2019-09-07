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07.09.2019 20:28
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Россияне завоевали три медали на финале КМ по стрельбе из лука

Текст: Максим Домчев
В Москве завершился финал Кубка мира по стрельбе из лука. По итогам двух дней соревнований российская команда завоевала три медали. По мнению одной из победительниц турнира Сары Лопес из Колумбии, этот финал Кубка мира стал лучшим в истории.

6-7 сентября в Лужниках впервые в России прошел финал Кубка мира по стрельбе из лука.

В первый день прошли соревнований среди мастеров блочного лука. Россию в женском турнире представляла чемпионка мира Наталья Авдеева. Она сумела дойти до финала, в котором уступила Саре Лопес из Колумбии.

"Я поражена организацией, для меня этот финал Кубка мира лучший за все время. Каждый лучник здесь ощущает, что ему хотят создать максимально комфортные условия, - сказала после победы колумбийка. - Еда отличная, люди очень милые, мне очень нравится город. У меня было два часа, чтобы с ним познакомиться, он произвел на меня большое впечатление. Когда-нибудь я обязательно вернусь сюда, чтобы лучше познакомиться с Москвой и Россией".

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Международная федерация довольна организацией финала КМ по стрельбе из лука

У мужчин борьбу за главный приз вел чемпион Европы Антон Булаев. На старте турнира он победил чемпиона мира американца Джеймса Лутца, но в полуфинале россиянин лишь очко уступил одному из сильнейших блочников современности голландцу Майку Шлоссеру, а в напряженном матче за бронзу также уступил одно очко колумбийцу Даниэлю Муньосу. Шлоссер же стал победителем соревнований.

Россияне Елизавета Князева и Павел Крылов уступили представителям США Алексис Руиз и Брэйдену Геллентину в матче за золотую медаль в стрельбе из блочного лука в миксте. Встреча завершилась со счетом 157:155 в пользу американских спортсменов.

Во второй день спортсмены соревновались в стрельбе из классического лука.

Россияне Елена Осипова и Эрдэм Ирдынеев дошли до финала в миксте, где уступили представителям Южной Кореи - 0:6. Эта медаль для сборной России стала третьей на турнире.

Южнокореянка Кан Чэ Ен выиграла соревнования среди женщин, победив представительницу Тайваня Дань Ядин. Россиянки Ксения Перова и Саяна Ли завершили выступление на стадии четвертьфинала.

У мужчин первенствовал американец Брэйди Эллисон. В четвертьфинале он оставил за бортом соревнований россиянина Артема Махненко.

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