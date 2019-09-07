Россияне завоевали три медали на финале КМ по стрельбе из лука

6-7 сентября в Лужниках впервые в России прошел финал Кубка мира по стрельбе из лука.
В первый день прошли соревнований среди мастеров блочного лука. Россию в женском турнире представляла чемпионка мира Наталья Авдеева. Она сумела дойти до финала, в котором уступила Саре Лопес из Колумбии.
"Я поражена организацией, для меня этот финал Кубка мира лучший за все время. Каждый лучник здесь ощущает, что ему хотят создать максимально комфортные условия, - сказала после победы колумбийка. - Еда отличная, люди очень милые, мне очень нравится город. У меня было два часа, чтобы с ним познакомиться, он произвел на меня большое впечатление. Когда-нибудь я обязательно вернусь сюда, чтобы лучше познакомиться с Москвой и Россией".
У мужчин борьбу за главный приз вел чемпион Европы Антон Булаев. На старте турнира он победил чемпиона мира американца Джеймса Лутца, но в полуфинале россиянин лишь очко уступил одному из сильнейших блочников современности голландцу Майку Шлоссеру, а в напряженном матче за бронзу также уступил одно очко колумбийцу Даниэлю Муньосу. Шлоссер же стал победителем соревнований.
Россияне Елизавета Князева и Павел Крылов уступили представителям США Алексис Руиз и Брэйдену Геллентину в матче за золотую медаль в стрельбе из блочного лука в миксте. Встреча завершилась со счетом 157:155 в пользу американских спортсменов.
Во второй день спортсмены соревновались в стрельбе из классического лука.
Россияне Елена Осипова и Эрдэм Ирдынеев дошли до финала в миксте, где уступили представителям Южной Кореи - 0:6. Эта медаль для сборной России стала третьей на турнире.
Южнокореянка Кан Чэ Ен выиграла соревнования среди женщин, победив представительницу Тайваня Дань Ядин. Россиянки Ксения Перова и Саяна Ли завершили выступление на стадии четвертьфинала.
У мужчин первенствовал американец Брэйди Эллисон. В четвертьфинале он оставил за бортом соревнований россиянина Артема Махненко.