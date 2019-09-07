Собянин: Москва готова к проведению выборов

Москва готова к проведению выборов Об этом Сергей Собянин сообщил на официальном сайте мэра Москвы.

"На выборах в Мосгордуму более половины всех избирательных участков - около двух тысяч - оборудованы КОИБами, - рассказал глава города. Общественная палата Москвы создала Общественный штаб наблюдения за выборами и назначила наблюдателей в избирательные комиссии, причем Общественная палата имеет возможность видеонаблюдения и оперативного реагирования по всем избирательным участкам. Москва готова к проведению выборов в городской парламент".

Впервые в этом году в столице можно будет проголосовать с помощью электронного голосования на основе блокчейна. Чтобы проголосовать за своего кандидата с компьютера или мобильного устройства, нужно было до 4 сентября включительно подать заявление на mos.ru.

Электронное голосование, отметил глава города, так же полностью готово для выборов в Мосгордуму.

Напомним, выборы депутатов в Мосгордуму состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. Участки будут работать с 08:00 до 20:00. Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы включает 225 человек. Список кандидатов и подробную информацию о них можно найти на сайте Мосгоризбиркома, а также на стендах в помещениях УИК.

