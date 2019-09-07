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07.09.2019 11:27
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин поздравил жителей столицы с Днем города

Текст: Любовь Проценко
7 сентября Москва отмечает свой 872-й день рождения. Поздравляя москвичей с этим праздником, мэр города Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.
Фото: Денис Гришкин/ РИА Новости Фото: Денис Гришкин/ РИА Новости
Фото: Денис Гришкин/ РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Где в Москве отметить День города

"С Днем рождения, город, который мы любим. Мы его критикуем, порой ругаем, но наши судьбы так переплелись, что и ругаем его, любя. Порой мы перекладываем на него свои проблемы и неудачи, как перекладываем на своих родителей и друзей. Но, в конечном счете, положа руку на сердце, понимаем, что этот город дает нам возможности как никакой на свете. Мне кажется, в последние годы мы стали больше его ценить, больше гордиться. Нам стало жить в нем немного комфортнее. Нам приятно, когда нашим городом восхищаются не только приезжие из других регионов, но и из-за границы. И самое главное - мы сами. И это "немного" дорогого стоит. За этим стоит громадный постоянный труд. Любые, даже незначительные положительные изменения в громадном городе требуют огромной, масштабной работы. Когда меня спрашивают, люблю ли я Москву, у меня нет сомнения в ответе. Несмотря на трудности, критику, каждодневные проблемы, я говорю - да, люблю. Иначе невозможно. Невозможно вкладывать душу в этот город и не любить его. Дорогие мои москвичи, с Днем рождения! С Днем рождения потому, что город - это прежде всего вы, люди, которые в нем живут. Счастья вам и добра".

Напомним, День города в Москве отмечается ежегодно в первую или вторую субботу сентября. В этом году он пришелся на выходные 7 и 8 сентября. В пешеходную превратилась центральна магистраль улица Тверская,  гулянья и концерты проходят в каждом районе Москвы. Завершатся они праздничным салютом. Впервые День города отметили в 1847 году в честь своего 700-летия.

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