Собянин признался в любви к Москве

В субботу, когда Москва начинает отмечать 872-летие, мэр Сергей Собянин признался в любви к столице. Глава города сделал это в своем Twitter.

"Когда меня спрашивают, люблю ли я Москву, у меня нет сомнения в ответе, - написал мэр. - Несмотря на трудности, критику, ежедневные проблемы, я говорю: да, люблю". В последнее время горожане стали больше ценить любимый город. В нем стало немного комфортнее, но это "немного" дорогого стоит, отметил Собянин.

Он поздравил Москву и москвичей с днем рождения столицы. "Это город, который мы любим. Мы его критикуем, порой ругаем, но наши судьбы так переплелись, что и ругаем его любя".

В День Москвы состоится множество интересных мероприятий. Торжества пройдут во всех городских парках, в "Зарядье", на ВДНХ, Тверской улице и бульварах. Корреспонденты "РГ" в течение дня расскажут о самых заметных праздничных событиях.