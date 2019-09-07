Стало известно, сколько человек посетили парки в День города

Парки в День города уже посетили больше полумиллиона человек. Предварительную цифру назвал журналистам глава столичного департамента культуры Александр Кибовский.

- Я бы не стал гнаться за статистическими данными, но погода говорит о том, что будут огромные цифры, - отметил он. - Тем более завтра еще один праздничный день.

Данные по другим праздничным площадкам, добавил Кибовский, будут озвучены позже. Он также напомнил, что 7 и 8 сентября музеи, подведомственные департаменту культуры, работают бесплатно.

Финальным аккордом первого дня торжеств станут фейерверки. Их запустят в 21:00.