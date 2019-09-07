Тверскую в день рождения Москвы оформили в стиле ВДНХ

В Москве продолжается празднование Дня города - одной из самых многолюдных точек праздника стала Тверская улица, превратившаяся в выходные в пешеходный бульвар на протяжении от Пушкинской площади до Охотного ряда.

На улицу с самого утра пребывают люди - одни приходят специально на многочисленные концерты и спектакли от уличных театров, предварительно изучив расписание, а вторые заходят случайно и остаются участвовать в мастер-классах, лекциях, экскурсиях и других активностях.

Тверскую в честь праздника оформили в стиле ВДНХ - на улице установлено множество макетов ключевых павильонов и памятников выставки. Входящих с Пушкинской площади гостей, к примеру, встречает копия скульптуры "Рабочий и колхозница" и макет арки Северного входа. Неподалёку стоит и копия фонтана "Золотой колосс" - это не просто макет, а уменьшенная версия, из которой бьют струи воды. У этих арт-объектов выстраиваются очереди из желающих сделать фотографию.

Отмечают день рождения Москвы не только москвичи - в столицу приехало и много гостей из других российских регионов. Жительница Нижнего Новгорода Ирина Морозова, к примеру, рассказала "РГ", что приехала специально на праздник вместе с семьей.

"Мы уже были на Арбате и Бульварном кольце, а после Тверской хотим поехать на ВДНХ - маршрут проложили заранее, - поделилась она. - Все очень нравится, площадки красочные, разнообразные и расположены рядом друг с другом. А еще хорошо, что с погодой повезло - мы перед поездкой боялись, что будет пасмурно".

Напомним, отмечать 872-летие столицы будут до позднего вечера - финальной точкой станут фейерверки, которые запустят 7 сентября в 21:00 из 33 точек. Продолжится праздник и 8 сентября, а метро и МЦК будут работать всю ночь на воскресенье без перерыва.