Новости

Задержан подозреваемый в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову 16:05
В Петрозаводске в честь Бреста назвали новую улицу 15:49
В Южной Корее тайфун "Линлин" унес жизни трех человек 15:30
Зеленский назвал пути разблокирования диалога с Россией 15:18
За сутки после взвешивания Хабиб Нурмагомедов набрал 8 килограмм 15:16
Видео: Австралийский гонщик чудом выжил в жуткой аварии в "Формуле-3" 15:05
По итогам продажи указателей на аукционе метро получит почти три четверти миллиона рублей 15:00
Тверскую в день рождения Москвы оформили в стиле ВДНХ 14:55
Захарова дала оценку состоявшемуся между Россией и Украиной обмену 14:45
Заключенные екатеринбургской колонии устроили беспорядки 14:43
Первая Lada с вариатором. На что способен новый Xray Cross 14:41
В центре Москвы появились качели дружбы 14:38
СПЧ: В будущем РФ и Украина смогут провести обмен "всех на всех" 14:17
В Москву прибыли освобожденные из украинского плена россияне 14:07
Собянин: Москва готова к проведению выборов 14:05
Как будут следить за чистотой выборов в Мосгордуму 14:01
Москалькова сообщила о завершении обмена заключенными между РФ и Украиной 14:00
Песков: Путин планирует проголосовать на выборах в Мосгордуму 13:49
Новый мировой рекорд по хайлайну установлен в День рождения Москвы 13:40
Вышинский вылетел в Москву в рамках обмена заключенными 13:05
В московских парках начались торжества ко Дню города 12:48
Сбербанк и Mail.ru до конца года закроют сделку по созданию СП 12:29
СМИ: Процесс обмена удерживаемыми лицами идет по плану 12:19
Более 30 тысяч человек остались без света на Кубани 12:12
ВДНХ станет центром торжеств на День Москвы 12:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
07.09.2019 14:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тверскую в день рождения Москвы оформили в стиле ВДНХ

Текст: Александр Мелешенко

В Москве продолжается празднование Дня города - одной из самых многолюдных точек праздника стала Тверская улица, превратившаяся в выходные в пешеходный бульвар на протяжении от Пушкинской площади до Охотного ряда.

На улицу с самого утра пребывают люди - одни приходят специально на многочисленные концерты и спектакли от уличных театров, предварительно изучив расписание, а вторые заходят случайно и остаются участвовать в мастер-классах, лекциях, экскурсиях и других активностях.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Путин поздравил москвичей с Днем города

Тверскую в честь праздника оформили в стиле ВДНХ - на улице установлено множество макетов ключевых павильонов и памятников выставки. Входящих с Пушкинской площади гостей, к примеру, встречает копия скульптуры "Рабочий и колхозница" и макет арки Северного входа. Неподалёку стоит и копия фонтана "Золотой колосс" - это не просто макет, а уменьшенная версия, из которой бьют струи воды. У этих арт-объектов выстраиваются очереди из желающих сделать фотографию.

Отмечают день рождения Москвы не только москвичи - в столицу приехало и много гостей из других российских регионов. Жительница Нижнего Новгорода Ирина Морозова, к примеру, рассказала "РГ", что приехала специально на праздник вместе с семьей.

"Мы уже были на Арбате и Бульварном кольце, а после Тверской хотим поехать на ВДНХ - маршрут проложили заранее, - поделилась она. - Все очень нравится, площадки красочные, разнообразные и расположены рядом друг с другом. А еще хорошо, что с погодой повезло - мы перед поездкой боялись, что будет пасмурно".

Напомним, отмечать 872-летие столицы будут до позднего вечера - финальной точкой станут фейерверки, которые запустят 7 сентября в 21:00 из 33 точек. Продолжится праздник и 8 сентября, а метро и МЦК будут работать всю ночь на воскресенье без перерыва.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва День города Москвы: куда сходить и что посмотреть
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков: Обмен между Россией и Украиной состоялся
День города Москвы: куда сходить и что посмотреть
Премии правительства для молодых ученых увеличены вдвое
Минфин рассказал о полностью добровольной системе пенсионных накоплений
В Германии оценили последствия от ответных санкций России