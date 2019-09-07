В центре Москвы появились качели дружбы

К Дню города в центре столицы установили качели дружбы. Найти их можно у входа в парк "Зарядье".

Здесь любой может покататься и при желании отметиться в мобильном приложении, авторизовавшись через социальную сеть. Программа покажет всех, кто качался на качелях. Таким способом разработчики предлагают искать новых друзей - нужно всего лишь отправить запрос.

В самом парке в эти часы идут концерты и театральные постановки. В репертуаре - оперные арии, джаз и песни о Москве. Большой популярностью, судя по числу зрителей, пользуются выступления кавер-групп. У одной из сцен развернулась импровизированная танцплощадка.

Появился в парке и "Театральный променад". Клоунов, жонглеров и артистов на ходулях можно встретить в разных частях "Зарядья". Прохожие охотно делают с ними селфи.

Спектакли и оперные арии в парке продлятся до 21:00. Самое интересное организаторы подготовили на "десерт" - 8 сентября в 20.00 в Большом амфитеатре зрители увидят спектакль "Кармен", который объединит в себе балет, оперу и драматическое искусство.