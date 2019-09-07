В каких регионах есть вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц

В сентябре работодатели начинают активно размещать вакансии. Выбор большой. И конкуренция тоже высокая: 6 резюме на одну вакансию, следует из данных hh.ru. Средняя предлагаемая зарплата по всем профобластям - 42 150 рублей. В каких городах можно получить работу с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц?

Если рассматривать офисные вакансии (кроме IT), то вне конкуренции столичные предложения. Директору по развитию E-commerce в Москве обещают 500 тысяч рублей в месяц на руки. Траффик-менеджеру в Питере предлагают 300 тысяч тоже уже "чистыми". Там же, в городе на Неве пару дней назад появилась вакансия главного бухгалтера с зарплатой 250 тысяч рублей (до вычета НДФЛ).

В Новосибирске начальник отдела продаж по работе с иностранной компанией может претендовать на зарплату в 150 тысяч рублей. Требуемый опыт работы - не менее трех лет.

Во Владивостоке недавно открыла свой офис компания, которая оказывает услуги таможенного оформления товаров и транспортных средств из Кореи, Кита и других стран АТР. Ищут руководителя отдела таможенного управления с зарплатой - 200 тысяч рублей в месяц.

В Челябинске в снабженческую компанию ищут инженера ПТО в дорожном строительстве и благоустройстве, обещают платить 100 тысяч рублей в месяц. Среди обязанностей - проверка и анализ проектно-сметной документации, подготовка и проверка договоров подряда. Опыт работы должен быть не менее 6 лет.

В крупную транспортно-экспедиционную компанию в Нижнем Новгороде требуется директор по персоналу, зарплата 100 тысяч руб в месяц (до вычета НДФЛ).

Среди вакансий вне офиса самую высокооплачиваемую вакансию сентября удалось найти в Красноярске. Требуется горный мастер, работа вахтовым методом (месяц через месяц). Зарплата - 130 тысяч рублей в месяц.

На 110 тысяч рублей может претендовать механик в автотранспортном цехе в Саратове. Причем указано, что опыт работы не требуется.

В Омске ищут агронома-технолога на зарплату в 100 тысяч рублей. Столько же предлагают в Тобольске оператору на бетоноукладчик. Там сейчас возводится аэропорт, работа вахтовым методом. В вакансии указано: 10-часовой рабочий день, длительность вахты 60 дней (минимум). Проживание и питание за счет работодателя.

IT-специалистов на высокую зарплату от 300 тысяч ищут не только в Москве и Санкт-Петербуре. В Краснодаре новый оператор связи разместил вакансию руководителя группы разработки / Ведущего разработчика Senior, от 200 до 400 рублей на руки в месяц. Помимо оклада обещают проектные, квартальные премии и по итогам года.

В Калуге в команду разработки системы IP-видеонаблюдения требуется ведущий инженер программист, зарплата до 180 тысяч рублей в месяц. Чтобы получить эту работу придется переехать в Калугу. Иногородним сотрудникам работодатель может предоставить релакационный пакет (оплата жилья и помощь в поиске).

Все эти вакансии появились в базе hh.ru совсем недавно - 5 сентября.