В московских парках начались торжества ко Дню города

Столичные парки присоединились к празднованию Дня города. Как сообщили "РГ" в "Мосгорпарке", мастер-классы, концерты, уличные спектакли и спортивные турниры 7 и 8 сентября пройдут в 30 парках, подведомственных департаменту культуры.

Праздничные мероприятия начались и у Кремля - в парке "Зарядье". Сюда уже стягиваются многочисленные гости. В основном семьи с детьми. Встречаются иностранные туристы. Больше всего посетителей, по наблюдениям корреспондента "РГ", в Большом амфитеатре парка. Здесь 7 сентября прозвучат лучшие оперные арии. Их исполнят артисты ведущих театров страны.

На сцене у медиацентра выступят Олеся Евстигнеева и шоу "Русский микс", Московский мужской камерный хор, танцевальный шоу-балет Valery, группы Radio Banda, Luxury Band и "Партизан FM". Главная же "фишка" Дня города в "Зарядье" - двухдневный театрализованный карнавал.