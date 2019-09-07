В Московской мэрии наградили лауреатов Пушкинского конкурса "РГ"

Перед тем, как в Белом зале московской мэрии лауреатам Международного пушкинского конкурса "200: Пушкин под напряжением. Памятник или блогер?"для педагогов-русистов вручили дипломы и цветы, СМИ сообщили: состоялся обмен пленными между Россией и Украиной. Как же радостно на этом мирном информационном фоне было чествовать учителей русского языка из Одессы и Днепропетровской области. Их на украинском языке поблагодарил за стойкость и преданность профессии директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак.

В Белом зале наградили уже 19-й "выпуск" пушкинских учителей из 21 страны.

Поздравляя победителей этого года и глядя в зал, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой не сдержал эмоций.

- Учителя русского языка! Вы прекрасны! Вы делаете великое дело. Вы победители, а у победителя широкая душа, потому что он знает, зачем работает, - сказал он и добавил в адрес "Российской газеты". - Такой конкурс могут делать люди, у которых в душе только благородные помыслы.

Поблагодарив всех "за бесконечный труд", спецпредставитель президента пожелал лауреатам прекрасного отдыха в Москве.

А мэрию Москвы, которая вместе с "РГ" организовывает конкурс при поддержке Россотрудничества, на церемонии представлял руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин. Он рассказал, как однажды вместе с Ядвигой Юферовой, заместителем главного редактора "РГ" и автором идеи Пушкинского конкурса, "обсуждали: а не пора ли его завершить, скажем, на 2020-й год".

"Мы посмотрели друг другу в глаза и поняли: нет, с учителями русского языка не расстанемся!"

Черемин сообщил, что следующий, 20-й по счету, Пушкинский конкурс будет посвящен Победе. Участвовать в нем смогут лауреаты всех лет. Для них будет предоставлено дополнительно к 50 лауреатским еще 25 премий. В итоге в Москве мы будем встречать 75 человек.

"Пусть великий русский язык будет всегда собой! - в жанре тоста поприветствовал пушкинских учителей президент Института Пушкина и автор легендарных учебников РКИ Виталий Костомаров. - Дай бог, чтобы он не потерял своей красоты!"

Ректор же этого знаменитого вуза Маргарита Русецкая, признавшись, что иногда "сердце сжимается, когда видишь, что происходит с русским языком в мире", пожелала Пушкинскому конкурсу жить еще долго, а его лауреатскому сообществу никогда не расставаться.

Марина Королева, профессор Высшей школы экономики, большой знаток разных интересных сюжетов, которые происходят с русским языком, и председатель жюри конкурса рассказала, что недавно в сети опять бушевали страсти по поводу чистоты "великого и могучего". Фейсбучный народ нервничал, как будто речь шла о здоровье родственников.

"Может быть, это хорошо, что мы так о нем беспокоимся. Но не хочется нам, филологам, быть полицейскими. Хочется быть волшебниками, которые с помощью волшебной палочки несут и хранят красоту русского языка!" - резюмировала Марина Королева.

Какие только песни ни оглашали в субботу стены московской мэрии. Началось все с романсов на стихи Пушкина в исполнении солистки театра Геликон-Опера Ларисы Костюк, а завершилось "Подмосковными вечерами" и "Распрягайте, хлопцы кони" и другими украинскими песнями - стройным интернациональным хором учителей.

Говорят лауреаты

Мацак Владимир:

- У нас в Словакии изучение русского языка было обязательным. Невозможно было получить аттестат зрелости, не сдав экзамен по русскому языку. После "нежной революции" в ноябре 1989 года постепенно люди стали обращать свое внимание на английский, немецкий и другие языки. К сожалению, пропал интерес изучения русского языка.

Два года тому назад, я был участником научно-практической конференции русистов с участием первого секретаря посольства России в Словакии. На этом мероприятии были презентованы новые тенденции современного русского языка как иностранного в школе. Одной из тем для студентов была тема "Шоппинг". В рамках дискуссии, я спросил, почему не употребляется слово "покупки"? Ведь это чисто русское слово. Зачем употреблять чужое слово? Где чистота и красота русского языка, о которой говорил и писал великий гений Пушкин?

В программе конференции было написано "кофе-брейк"! Почему? Возможно написать чаепитие, кофе-пауза, или перерыв на кофе. Зачем употреблять слово английского происхождения? Отмечу, что я не против употребления иностранных слов. В дискуссии я отметил, что я "нервничаю", когда слышу такие слова, которые можно выразить настоящим, чистым, русским языком. Вместо этого, мы употребляем иностранные слова.

Татьяна Руссо (Дарищева), Франция:

- Я не буду подробно описывать под каким напряжением и накалом споров, обсуждений, трудностей мы работаем. Помещений нет. Часов отведено мало: 2 часа в среду, в лучшем случае "прихватим" ещё и субботу, что удаётся сделать очень редко. Группа разновозрастная (от 5 до 12 лет). Дети двуязычные т.е. билингвы. Взрослые (от 50 до 70 лет) на втором году году изучения русского языка. Специальных учебников нет. Было время, когда мы у доски стояли, как стойкие оловянные солдатики. Нас спасает только поддержка России и ощущение русской культуры за спиной.

Галина Нооркыйв, учитель русского языка (РКИ) Таллинской Лаагнаской гимназии:

- Есть в моей биографии учителя и ещё один раритет. Я дорожу им несказанно. Это учебник "Хрестоматия по литературному чтению",написанный моим учителем, профессором Юрием Михайловичем Лотманом. Учёный с мировым именем, основатель семиотической школы, он нашёл время написать учебник по русской литературе для эстонских учеников. Учебник вышел в 1985 году, лет 30 не переиздавался. По нему уже никто не работает, так как предмета "русская литература" в эстонской школе нет. А я работаю. Я не могу оставить своих учеников без Пушкина на русском. Ведь фильм "18-14",который мы до сих пор смотрим, снял именно эстонский режиссёр.

И, посмотрев его, мы едем в Царское Село, в Лицей,в Михайловское, идём в прекрасный Пушкинский музей в соседней русской школе. Какие фантастические гиды знакомят нас с молодым Пушкиным!