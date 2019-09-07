В Московской мэрии наградили лауреатов Пушкинского конкурса "РГ"

Новости

Муслим Салихов нокаутировал бывшего телохранителя Неймара в Абу-Даби 19:30
Минск считает обмен пленными "очень значимым шагом" 19:21
УАЗ показал неизвестный концепт легендарной модели 19:03
Путин отметил стабилизацию ситуации в Молдавии 18:33
Стало известно, сколько человек посетили парки в День города 18:22
Трамп поздравил Москву и Киев с возвращением задержанных 18:13
Аксенов назвал обмен заключенными шагом к диалогу между РФ и Украиной 17:11
Москвалькова: Необходимо решить проблемы освобожденных граждан РФ 17:00
Безопасно и недорого: как не переплатить за зимние шины 16:48
На ВДНХ начался "Киндерфест" 16:40
ОБСЕ рассчитывает на рост доверия между Россией и Украиной 16:38
Задержан подозреваемый в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову 16:05
В Петрозаводске в честь Бреста назвали новую улицу 15:49
В Южной Корее тайфун "Линлин" унес жизни трех человек 15:30
Зеленский назвал пути разблокирования диалога с Россией 15:18
За сутки после взвешивания Хабиб Нурмагомедов набрал 8 кг 15:16
Видео: Австралийский гонщик чудом выжил в жуткой аварии в "Формуле-3" 15:05
По итогам продажи указателей на аукционе метро получит почти три четверти миллиона рублей 15:00
Тверскую в день рождения Москвы оформили в стиле ВДНХ 14:55
Захарова дала оценку состоявшемуся между Россией и Украиной обмену 14:45
Заключенные екатеринбургской колонии устроили беспорядки 14:43
Первая Lada с вариатором. На что способен новый Xray Cross 14:41
В центре Москвы появились качели дружбы 14:38
СПЧ: В будущем РФ и Украина смогут провести обмен "всех на всех" 14:17
В Москву прибыли освобожденные из украинского плена россияне 14:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
07.09.2019 19:10
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

В Московской мэрии наградили лауреатов Пушкинского конкурса "РГ"

Текст: Елена Новоселова
Фото: Сергей Михеев
Перед тем, как в Белом зале московской мэрии лауреатам Международного пушкинского конкурса "200: Пушкин под напряжением. Памятник или блогер?"для педагогов-русистов вручили дипломы и цветы, СМИ сообщили: состоялся обмен пленными между Россией и Украиной. Как же радостно на этом мирном информационном фоне было чествовать учителей русского языка из Одессы и Днепропетровской области. Их на украинском языке поблагодарил за стойкость и преданность профессии директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак.

В Белом зале наградили уже 19-й "выпуск" пушкинских учителей из 21 страны.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Лауреатам конкурса "РГ" рассказали про роль Пушкина в "Криминальном чтиве"

Поздравляя победителей этого года и глядя в зал, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой не сдержал эмоций.

- Учителя русского языка! Вы прекрасны! Вы делаете великое дело. Вы победители, а у победителя широкая душа, потому что он знает, зачем работает, - сказал он и добавил в адрес "Российской газеты". - Такой конкурс могут делать люди, у которых в душе только благородные помыслы.

Поблагодарив всех "за бесконечный труд", спецпредставитель президента пожелал лауреатам прекрасного отдыха в Москве.

А мэрию Москвы, которая вместе с "РГ" организовывает конкурс при поддержке Россотрудничества, на церемонии представлял руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин. Он рассказал, как однажды вместе с Ядвигой Юферовой, заместителем главного редактора "РГ" и автором идеи Пушкинского конкурса, "обсуждали: а не пора ли его завершить, скажем, на 2020-й год".

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Марина Королева: Не люблю, когда эссе на Пушкинский конкурс написано формально

"Мы посмотрели друг другу в глаза и поняли: нет, с учителями русского языка не расстанемся!"

Черемин сообщил, что следующий, 20-й по счету, Пушкинский конкурс будет посвящен Победе. Участвовать в нем смогут лауреаты всех лет. Для них будет предоставлено дополнительно к 50 лауреатским еще 25 премий. В итоге в Москве мы будем встречать 75 человек.

"Пусть великий русский язык будет всегда собой! - в жанре тоста поприветствовал пушкинских учителей президент Института Пушкина и автор легендарных учебников РКИ Виталий Костомаров. - Дай бог, чтобы он не потерял своей красоты!"

Ректор же этого знаменитого вуза Маргарита Русецкая, признавшись, что иногда "сердце сжимается, когда видишь, что происходит с русским языком в мире", пожелала Пушкинскому конкурсу жить еще долго, а его лауреатскому сообществу никогда не расставаться.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Как "РГ" сделала счастливыми почти тысячу учителей из сорока стран мира

Марина Королева, профессор Высшей школы экономики, большой знаток разных интересных сюжетов, которые происходят с русским языком, и председатель жюри конкурса рассказала, что недавно в сети опять бушевали страсти по поводу чистоты "великого и могучего". Фейсбучный народ нервничал, как будто речь шла о здоровье родственников.

"Может быть, это хорошо, что мы так о нем беспокоимся. Но не хочется нам, филологам, быть полицейскими. Хочется быть волшебниками, которые с помощью волшебной палочки несут и хранят красоту русского языка!" - резюмировала Марина Королева.

Какие только песни ни оглашали в субботу стены московской мэрии. Началось все с романсов на стихи Пушкина в исполнении солистки театра Геликон-Опера Ларисы Костюк, а завершилось "Подмосковными вечерами" и "Распрягайте, хлопцы кони" и другими украинскими песнями - стройным интернациональным хором учителей.

Говорят лауреаты

Мацак Владимир:

- У нас в Словакии изучение русского языка было обязательным. Невозможно было получить аттестат зрелости, не сдав экзамен по русскому языку. После "нежной революции" в ноябре 1989 года постепенно люди стали обращать свое внимание на английский, немецкий и другие языки. К сожалению, пропал интерес изучения русского языка.

Фото: istockphoto.com
Российские учителя вернулись в школы Таджикистана

Два года тому назад, я был участником научно-практической конференции русистов с участием первого секретаря посольства России в Словакии. На этом мероприятии были презентованы новые тенденции современного русского языка как иностранного в школе. Одной из тем для студентов была тема "Шоппинг". В рамках дискуссии, я спросил, почему не употребляется слово "покупки"? Ведь это чисто русское слово. Зачем употреблять чужое слово? Где чистота и красота русского языка, о которой говорил и писал великий гений Пушкин?

В программе конференции было написано "кофе-брейк"! Почему? Возможно написать чаепитие, кофе-пауза, или перерыв на кофе. Зачем употреблять слово английского происхождения? Отмечу, что я не против употребления иностранных слов. В дискуссии я отметил, что я "нервничаю", когда слышу такие слова, которые можно выразить настоящим, чистым, русским языком. Вместо этого, мы употребляем иностранные слова.

Фото: Абылай Саралаев/ТАСС
Российские учителя начинают учебный год в Киргизии

Татьяна Руссо (Дарищева), Франция:

- Я не буду подробно описывать под каким напряжением и накалом споров, обсуждений, трудностей мы работаем. Помещений нет. Часов отведено мало: 2 часа в среду, в лучшем случае "прихватим" ещё и субботу, что удаётся сделать очень редко. Группа разновозрастная (от 5 до 12 лет). Дети двуязычные т.е. билингвы. Взрослые (от 50 до 70 лет) на втором году году изучения русского языка. Специальных учебников нет. Было время, когда мы у доски стояли, как стойкие оловянные солдатики. Нас спасает только поддержка России и ощущение русской культуры за спиной.

Галина Нооркыйв, учитель русского языка (РКИ) Таллинской Лаагнаской гимназии:

- Есть в моей биографии учителя и ещё один раритет. Я дорожу им несказанно. Это учебник "Хрестоматия по литературному чтению",написанный моим учителем, профессором Юрием Михайловичем Лотманом. Учёный с мировым именем, основатель семиотической школы, он нашёл время написать учебник по русской литературе для эстонских учеников. Учебник вышел в 1985 году, лет 30 не переиздавался. По нему уже никто не работает, так как предмета "русская литература" в эстонской школе нет. А я работаю. Я не могу оставить своих учеников без Пушкина на русском. Ведь фильм "18-14",который мы до сих пор смотрим, снял именно эстонский режиссёр.

И, посмотрев его, мы едем в Царское Село, в Лицей,в Михайловское, идём в прекрасный Пушкинский музей в соседней русской школе. Какие фантастические гиды знакомят нас с молодым Пушкиным!

Общество Образование Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Видео Русский язык на постсоветском пространстве
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков: Обмен между Россией и Украиной состоялся
День города Москвы: куда сходить и что посмотреть
Премии правительства для молодых ученых увеличены вдвое
Минфин рассказал о полностью добровольной системе пенсионных накоплений
В Германии оценили последствия от ответных санкций России