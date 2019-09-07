ВДНХ станет центром торжеств на День Москвы

Центром торжеств ко Дню города в Москве станет ВДНХ. С утра на главную выставку страны пришли, по приблизительным подсчетам, уже более 10 тысяч человек

Многие гости ВДНХ изучают программу сегодняшних торжеств. Они начнутся только в 13:00, до обеда центральная часть комплекса закрыта. Корреспондент "РГ" заметил колонну с итальянским флагом. Пока концерт и другие массовые мероприятия не начались, горожане охотно фотографируются на фоне памятников и павильонов ВДНХ.

Торжества охватят всю территорию выставки: от центральной аллеи до городской фермы. Гуляющих ждут концерт, фестиваль уличного искусства, мастер-классы и многое другое.