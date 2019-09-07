Тайфун "Линлин" придет в Хабаровский край в воскресенье

Мощный тайфун "Линлин", который на выходных ождают в Приморье и Хабаровском крае, уже приближается к Северной Корее. Об этом сообщает Примгидромет.

"Тайфун "Линлин" в 4 часа утра 7 сентября находился над Желтым морем, примерно в 100 км к юго-западу от Корейского полуострова", говорится в сообщении.

По уточненным прогнозам синоптиков, в течение дня "Линлин" продолжит смещаться в том же направлении, ночью 8 сентября выйдет на Северную Корею и под утро окажется на расстоянии около 250 километров к западу от Владивостока. Далее он будет смещаться на северо-восток на расстоянии 200-250 километров от западных границ Приморского края и в конце дня выйдет на Хабаровский край.

"В ночь на 7 сентября в южной половине Приморского края уже прошли небольшие и умеренные дожди, выпало от 1 до 8 миллиметров, в районе Уссурийска 9-15 мм. В северной половине местами отмечались небольшие дожди с количеством менее 1 миллиметра", - добавили в Примгидромете.

Ранее ожидалось, что действие тайфуна в Приморье будет гораздо более сильным, а количество осадков на западе края 8 сентября по прогнозам могло достичь 120 миллиметров. В Приморье объявлено штормовое предупреждение и действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, введенный на прошлой неделе из-за сильных дождей.