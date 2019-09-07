Новости

Уровень Амура у Комсомольска поднялся почти до 8 метров 05:33
Американский профессор назвал США увядающей сверхдержавой 05:23
Тайфун "Линлин" придет в Хабаровский край в воскресенье 04:50
Индия потеряла связь с лунным модулем "Викрам" 04:40
Бывший король Малайзии пожалел о браке с "Мисс Москва" 03:57
Бразильский министр назвал супругу Макрона страшной 03:20
Робот "Федор" вернулся на Землю 02:35
Медведев стал первым финалистом US Open 02:02
Ураган "Дориан" достиг побережья США 01:55
Израиль и ХАМАС обменялись ракетными ударами 01:36
Экс-президент Украины назвал главную ошибку политиков своей страны 00:36
В США провели испытательные запуски четырех ракет Trident II 06.09.2019
Путин позвонил Памфиловой 06.09.2019
В США уже третий человек скончался от курения электронных сигарет 06.09.2019
В аварии с сухогрузом на Эльбе погиб член российско-украинского экипажа 06.09.2019
Тело рабочего нашли под завалами обрушившейся пятиэтажки в Подмосковье 06.09.2019
На Кубани пять девятиклассниц отравились в школе таблетками 06.09.2019
Неизвестный насмерть сбил четырех пешеходов в Берлине 06.09.2019
Уголовное дело о нападении на Памфилову передано из полиции в СК 06.09.2019
Шотландия - Россия - онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020 06.09.2019
В Крыму арестовали судоводителя затонувшего катера 06.09.2019
Президент поручил выделить дополнительную помощь пострадавшим от паводков 06.09.2019
Андрей Норкин выгнал из студии НТВ хамившего участника съемок 06.09.2019
"Пятерочка" провела проверку после нападения на укравшего водку мужчину 06.09.2019
Новый клип "Любэ" собрал более 5 млн просмотров за два дня 06.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
07.09.2019 05:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уровень Амура у Комсомольска поднялся почти до 8 метров

Текст: Инесса Доценко

Уровень воды в реке Амур у Комсомольска-на-Амуре составил 799 сантиметров, прирост за прошедшие сутки - семь сантиметров. Об этом "РГ" сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Тайфун "Линлин" придет в Хабаровский край в воскресенье

"Подтоплен 121 жилой дом и 369 приусадебных участков в микрорайонах Малая Хапсоль, Мылки, Силинский, Хорпинский, Парковый, Менделеева, Победа. В связи с обильными осадками, переувлажнением почвы и подъемом уровня грунтовых вод оказались подтопленными 180 подвалов многоквартирных жилых домов в Центральном и Ленинском округах", - говорится в сообщении.

Комсомольск готовится встретить гребень паводка - в городе круглосуточно идет укрепление дамб - увеличение их высоты, ширины и протяженности. Всего за прошедшие сутки заготовлено порядка 16 тысяч мешков песчаной смеси, с нарастающим итогом - более 419 тысяч. Кроме того, перераспределяют насосы - сейчас здесь работают 40 насосов различной мощности. Их общая производительность составляет более 19700 кубометров в час.

В трех пунктах временного размещения находятся 39 человек, из них 11 детей. В круглосуточном режиме работают шесть мобильно-спасательных постов на территориях, попавших в зону паводка.

Напомним, при неблагоприятном сценарии ожидается подъем уровня воды в реке у Комсомольска-на-Амуре до 820 сантиметров. Сейчас синоптики прогнозируют приход в Хабаровский край в ближайшие сутки мощного тайфуна "Линлин", который серьезно осложнит ситуацию.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Президент поручил выделить дополнительную помощь пострадавшим от паводков
В кабмине опровергли слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Минфин допустил дальнейшее снижение Центробанком ключевой ставки
Уголовное дело о нападении на Памфилову передано из полиции в СК
Посольство РФ: Существенных решений по делу Коршунова принято не было