Уровень Амура у Комсомольска поднялся почти до 8 метров

Уровень воды в реке Амур у Комсомольска-на-Амуре составил 799 сантиметров, прирост за прошедшие сутки - семь сантиметров. Об этом "РГ" сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

"Подтоплен 121 жилой дом и 369 приусадебных участков в микрорайонах Малая Хапсоль, Мылки, Силинский, Хорпинский, Парковый, Менделеева, Победа. В связи с обильными осадками, переувлажнением почвы и подъемом уровня грунтовых вод оказались подтопленными 180 подвалов многоквартирных жилых домов в Центральном и Ленинском округах", - говорится в сообщении.

Комсомольск готовится встретить гребень паводка - в городе круглосуточно идет укрепление дамб - увеличение их высоты, ширины и протяженности. Всего за прошедшие сутки заготовлено порядка 16 тысяч мешков песчаной смеси, с нарастающим итогом - более 419 тысяч. Кроме того, перераспределяют насосы - сейчас здесь работают 40 насосов различной мощности. Их общая производительность составляет более 19700 кубометров в час.

В трех пунктах временного размещения находятся 39 человек, из них 11 детей. В круглосуточном режиме работают шесть мобильно-спасательных постов на территориях, попавших в зону паводка.

Напомним, при неблагоприятном сценарии ожидается подъем уровня воды в реке у Комсомольска-на-Амуре до 820 сантиметров. Сейчас синоптики прогнозируют приход в Хабаровский край в ближайшие сутки мощного тайфуна "Линлин", который серьезно осложнит ситуацию.