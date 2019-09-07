В Петрозаводске в честь Бреста назвали новую улицу

Щедрый, как это и принято в славянском братстве, сделали подарок жители Петрозаводска своему старшему побратиму, назвав новую улицу своего 300-летнего города в честь тысячелетия Бреста. Об этом сообщила вице-мэр столицы Карелии Елены Логинова во время приема официальных делегаций, передает БЕЛТА. И хотя договор между городами Союзного государства о побратимских связях был подписан только в 2002 году, российские историки полагают, что дружат регионы уже много столетий. Ведь на берегах Буга о мастерах литейного дела из края голубых озер и их "пробивных" изделиях ходили легенды еще два века назад.

На Александровском заводе, в частности, еще в самом начале XIX века были выпущены пушки, которые находились на вооружении и в Брестской крепости. Упоминается, что они стояли у Северных ворот. "Считаем, что именно тогда и зародились первые элементы сотрудничества", - с доброй улыбкой напомнила вице-мэр российского города.

За прошедшие 17 лет, по ее словам, Брест и Петрозаводск стали надежными партнерами, с каждым годом связи только крепнут, расширяется взаимодействие, в первую очередь, в сферах экономики и культуры.

В Брестском академическом театре драмы, сообщает агентство, состоялся прием официальных делегаций, прибывших на торжества по случаю тысячелетия города. С юбилеем горожан поздравили представители местных органов власти и деловых кругов более чем из десяти стран, международных и общественных организаций, дипломаты и парламентарии. В частности, представительство ЮНИСЕФ в Беларуси преподнесло Бресту сертификат на приобретение компьютерной техники, которую передадут в одно из учреждений образования. А давние партнеры из ФРГ - союз общин Средней Шуссентали - вручили сертификат на закупку медицинского оборудования. Все гости желали несгибаемому юбиляру и его жителям мира, добра и процветания на долгие годы.