Новости

Актриса Зоуи Дешанель подала на развод с продюсером Печеником 20:58
Валерия рассказала, как потеряла ребенка от Иосифа Пригожина 20:48
Вышел новый трейлер сериала HBO "Екатерина Великая" 20:35
В Омске произошло массовое отключение электричества 20:33
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе 20:21
СМИ: Глава Пентагона принялся учить Россию американским правилам 19:55
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования 19:48
Песков назвал газ одной из тем переговоров Путина и Додона 19:40
Муслим Салихов нокаутировал бывшего телохранителя Неймара в Абу-Даби 19:30
Минск считает обмен пленными "очень значимым шагом" 19:21
УАЗ показал неизвестный концепт легендарной модели 19:03
Путин отметил стабилизацию ситуации в Молдавии 18:33
Стало известно, сколько человек посетили парки в День города 18:22
Трамп поздравил Москву и Киев с возвращением задержанных 18:13
Аксенов назвал обмен заключенными шагом к диалогу между РФ и Украиной 17:11
Москвалькова: Необходимо решить проблемы освобожденных граждан РФ 17:00
Безопасно и недорого: как не переплатить за зимние шины 16:48
На ВДНХ начался "Киндерфест" 16:40
ОБСЕ рассчитывает на рост доверия между Россией и Украиной 16:38
Задержан подозреваемый в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову 16:05
В Петрозаводске в честь Бреста назвали новую улицу 15:49
В Южной Корее тайфун "Линлин" унес жизни трех человек 15:30
Зеленский назвал пути разблокирования диалога с Россией 15:18
За сутки после взвешивания Хабиб Нурмагомедов набрал 8 кг 15:16
Видео: Австралийский гонщик чудом выжил в жуткой аварии в "Формуле-3" 15:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
07.09.2019 19:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования

Текст: Наталья Козлова

Сегодня в правоохранительные органы Северной столицы поступило заявление о том, что в помещении штаба Алексея Навального лежат бюллетени для голосования. Об этом сообщило главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Фото: Сергей Бабкин/ РГ
Как будут следить за чистотой выборов в Мосгордуму

Штаб Навального расположен в одном из домов по Вознесенскому проспекту Санкт-Петербурга. Информация, подчеркивают в СК, подтвердилась. При осмотре штаба в туалете нашли "несколько десятков бюллетеней для голосования на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга".

Доследственную проверку проводит Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Единый день голосования 8 сентября 2019 года
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков: Обмен между Россией и Украиной состоялся
День города Москвы: куда сходить и что посмотреть
Премии правительства для молодых ученых увеличены вдвое
Минфин рассказал о полностью добровольной системе пенсионных накоплений
В Германии оценили последствия от ответных санкций России