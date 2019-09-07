В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования

Сегодня в правоохранительные органы Северной столицы поступило заявление о том, что в помещении штаба Алексея Навального лежат бюллетени для голосования. Об этом сообщило главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Штаб Навального расположен в одном из домов по Вознесенскому проспекту Санкт-Петербурга. Информация, подчеркивают в СК, подтвердилась. При осмотре штаба в туалете нашли "несколько десятков бюллетеней для голосования на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга".

Доследственную проверку проводит Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу.