Более 30 тысяч человек остались без света на Кубани

В городе Белореченске Краснодарского края 30 700 человек остались без электроснабжения. Как сообщается в материалах Минэнерго РФ, из-за повреждения распределительного устройства на одной из подстанций.

- Отключены воздушная линия 110 кВ "Белореченская тяговая - Очистные сооружения" и воздушная линия 110 кВ "Центральная - Северная" с отпайками. Причина - повреждение в комплектном распределительном устройстве 10 кВ на подстанции "Очистные сооружения", - говорится в сообщении.

Сейчас на подстанции идут аварийно-восстановительные работы. Мощность отключенных потребителей в министерстве оценили в 7,8 МВт.