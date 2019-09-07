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07.09.2019 14:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Заключенные екатеринбургской колонии устроили беспорядки

Текст: Ольга Штейн (Екатеринбург)

Заключенные, отбывающие наказание в екатеринбургской исправительной колонии №2, порезали себе руки. В ГУФСИН по Свердловской области отмечают, что травмы себе нанесли лишь несколько заключенных, причем повреждения оказались несерьезными.

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- Несколько осужденных совершили демонстративно-шантажный акт членовредительства, никакой угрозы для их здоровья нет, специальная медпомощь им не понадобилась, колония функционирует в обычном режиме, живет по обычному распорядку дня, никаких массовых происшествий не было, - сказала старший инспектор пресс-службы регионального ГУФСИН Дина Татаренкова. - Подобные вещи у нас иногда случаются: заключенные наносят себе порезы, требуя, как правило, послаблений режима - не все хотят соблюдать законные требования администрации и правила внутреннего распорядка. Обычно подобные действия совершают осужденные, у которых по несколько десятков нарушений.

Следственный отдел по Верх-Исетскому району регионального СК начал проверку по факту сообщений о ЧП и подтвердил, что повреждения заключенных не представляют опасности для жизни и здоровья.

Следователи опрашивают участников происшествия и сотрудников ИК, изучают личные дела, медкарты осужденных, подсчитывают точное количество тех, кто поранил себя.

Параллельно проверку ведет областная прокуратура: надзорное ведомство также установило, что ЧП не было массовым. В колонию выехал начальник отдела по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Александр Васильев.

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- В рамках надзорных мероприятий прокуратура проверит соблюдение уголовно-исполнительного законодательства в части, регулирующей вопросы исполнения наказания в исправительной колонии, соблюдения требований режима в исправительном учреждении и средств его обеспечения. Кроме того, будет дана оценка соблюдению требований уголовно-исполнительного законодательства со стороны осужденных, - сказали в прокуратуре Свердловской области.

Исправительная колония №2 расположена в самом центре Екатеринбурга. На данный момент в ней отбывают наказание более 1200 осужденных.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Бунты в колониях
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