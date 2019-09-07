Самюэль Это’О объявил о завершении карьеры

Знаменитый камерунский нападающий Самюэль Это’О принял решение завершить карьеру. Об этом он объявил на своей странице в Instagram.

"Конец. Впереди новые испытания. Спасибо вам за вашу любовь", - написал 38-летний футболист.

За свою карьеру Это’О выступал за "Барселону", "Реал", "Интер", "Челси". Российским болельщикам камерунец запомнился по выступлению за махачкалинский "Анжи", с которым в сезоне 2012-2013 гг. стал бронзовым призером чемпионата России. Последним клубом Это’О был "Катар", в составе которого камерунец в 18 матчах сумел забить шесть мячей.

За карьеру Это’О трижды побеждал в Лиге чемпионов, столько же раз становился чемпионом Испании, а также побеждал в итальянской Серии А.

Со сборной Камеруна стал олимпийским чемпионом и дважды завоевывал Кубок африканских наций. В 118 матчах за сборную он забил 56 голов. Четыре раза Это'О признавали лучшим футболистом Африки.