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07.09.2019 22:36
Рубрика: В мире

Сербия требует адекватной оценки усташского террора и осуждения фашизма

Текст: Александр Борисов ( Стари Брод, Республика Сербская)
Сербский член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик, президент и премьер-министр Республики Сербской (РС) Желька Цвиянович и Радован Вишкович, а также митрополит Дабробосанский Сербской православной церкви Хризостом в субботу в местечке Старый Брод на реке Дрине, расположенном в 15 километрах от боснийского города Вишеграда, открыли и освятили мемориал жертвам усташского террора.
Фото: Александр Борисов Фото: Александр Борисов
Фото: Александр Борисов

Собравшиеся отдали дань памяти более 6 тысячам зверски убитым здесь соплеменникам весной 1942 года в ходе бесчеловечной резни, устроенной мусульманской милицией из Восточной Боснии и "Чёрным легионом" - элитным воинским формированием Независимого Государства Хорватия (НГХ), которыми командовал Юре Францетич.

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Милорад Додик в своем обращении указал, что сербский народ будет хранить память о всех жертвах Второй мировой войны и отстаивать свое право на свободу. "Убийство сербов было официальной политикой НГХ. Пришедшим сюда сербам явно суждено было быть убитыми", - резюмировал политик. В свою очередь Радован Вишкович напомнил, что "существуют многочисленные свидетельства того, как девушки и женщины с детьми, не желая оказаться в руках усташей, прыгали со скал в холодную реку". "Историки зафиксировали, что в один из тех дней 326 девочек пожертвовали собой, вместе прыгнув в Дрину, - с горечью констатировал он. - Такой пример самопожертвования редко встречается в истории". В этой связи Желька Цвиянович подчеркнула, что "сербы должны создать свои собственные защитные механизмы, чтобы подобное никогда не повторилось".

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Стоит отметить, что в состав марионеточного Независимого Государства Хорватия (1941 -1945) входили часть современной Республики Хорватии без Истрии и большей части Далмации, а также вся современная Босния и Герцеговина, некоторые районы Словении и Срем. Усташский концентрационный лагерь Ясеновац стал символом преступлений НГХ и был третьим по количеству жертв в Европе после Освенцима и Треблинки. Главными своими врагами усташи тогда объявили православных сербов. Руководитель НГХ Анте Павелич и министр образования, писатель Миле Будак хотели решить сербский вопрос радикально: треть - уничтожить, треть - насильно сделать католиками, треть - выселить в Сербию. Лозунг, придуманный Будаком, гласил: "Сербов - на вербы". Итоги геноцида, совершенного при безусловной поддержке католического клира, были ужасающими: разрушено 299 православных церквей, 240 000 сербов насильственно переведены в римско-католическую веру, а около 750 000 сербов убито.

Между тем в субботу делегацию министерства обороны Сербии не пустили в Хорватию, где официально отмечался День мучеников Ясеноваца. "Хорватское государство должно извиниться за это. Хорватское государство должно было бы сказать, что оно не имеет к этому никакого отношения, а, если же оно имеет какое-либо отношение к этому, объяснить, как можно было запретить посещение могил в Ясеноваце. Могло ли это произойти в любой другой стране в Европе? Какая страна в мире запретит, скажем, евреям ездить в Освенцим? Какая бы в мире страна это могла сделать, если бы она не продолжала следовать фашистской идеологии Павелича?" - поинтересовался сербский министр обороны Александр Вулин.

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Напомним также, что на прошедших 1 сентября в Варшаве мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны прозвучали шокирующие заявления, в частности, что хорватский народ сделал самый большой вклад в антифашистскую борьбу в Европе. "Мы здесь, чтобы отдать дань всем жертвам войны, как в Польше, которая первая вступила в борьбу против нацизма, так и во всех других странах, которые встали в защиту свободы и мира в Европе и в мире в целом. Хорватский народ, учитывая общее количество населения, внес самый большой вклад в антифашистскую борьбу в Европе - в ней приняло участие более полумиллиона хорватских граждан", - указала президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, забыв, по всей видимости, о чудовищных преступлениях марионеточного Независимого государства Хорватия.

В мире Европа Сербия Вторая мировая война
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