СМИ: Процесс обмена удерживаемыми лицами идет по плану

В киевском аэропорту Борисполь приземлился спецборт летного отряда "Россия" Ту-204-300, на котором вернутся домой россияне в рамках обмена заключенными. Посадка на борт начнется в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой источник в силовых структурах. По некоторым данным, в воздушную гавань прибыл министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Практически одновременно в аэропорту "Внуково" сел украинский самолет с гражданами России, которые удерживались на Украине, информирует портал strana.

Отмечается, что пока информация о лицах, входящих в списки на обмен, не обнародована. Ожидается, что Украине будут выданы все задержанные в Керченском проливе моряки, включая сотрудников СБУ. Киев, со своей стороны, передаст редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, а также свидетеля по делу о крушении Boeing MH17 малайзийских авиалиний летом 2014 года Владимира Цемаха.