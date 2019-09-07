"Союз МС-14" с роботом "Федором" приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-14" совершил посадку в степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган (Казахстан), передает РИА Новости сообщение пресс-службы ЦНИИмаш. На борту находился робот "Федор", других членов экипажа не было.

Также сообщается, что при посадке было проведено испытание системы управления спуском на базе цифрового прибора БИУС с использованием оптоволоконных гироскопов.

Напомним, что задачами робота "Федора" в полете были передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета, в том числе перегрузок, проведение экспериментов по отработке в режиме копирования действия робота, которые полезны для работы на внешнем борту МКС.