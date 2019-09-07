США отказались от предложения России о покупке гиперзвуковых ракет

Соединенные Штаты не намерены приобретать у России новейшее вооружение, включая гиперзвуковые ракеты.

Заявление об этом, как сообщает РИА Новости, сделал высокопоставленный представитель Белого дома.

По его словам, у США "не много причин" рассматривать возможность приобретения у России новейших ракетных технологий, так как у Соединенных Штатов в этой сфере якобы есть "сравнительное преимущество".

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума сообщил, что предлагал Дональду Трампу приобрести новейшие системы вооружения. По словам российского лидера, это могло бы уравновесить ситуацию по общим договоренностям, "имея в виду, что пока ни у одной страны мира, в том числе у США, такого оружия нет".

На данный момент Россия является единственной страной в мире, официально заявившей о наличии у нее гиперзвукового вооружения.

Напомним, в феврале этого года Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию упомянул гиперзвуковой планирующий блок "Авангард", подводный беспилотник "Посейдон", межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", лазерный комплекс "Пересвет", а также гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и "Циркон".