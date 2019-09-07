У матери императора Японии обнаружили рак груди

Мать нынешнего императора Японии поступила в госпиталь при Токийском университете, где ее прооперируют. В ходе диспансеризации у Митико обнаружили рак молочной железы. Врачи говорят о первой стадии заболевания, которая поддается успешному лечению.

Сегодня у почетной императрицы возьмут необходимые анализы. А сама операция по удалению злокачественной опухоли будет проведена в воскресенье. Матери императора Японии 84 года. Восемь лет назад у пожилой женщины была обнаружена ишемическая болезнь сердца. Тогда врачи провели ей коронарное шунтирование.