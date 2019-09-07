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07.09.2019 06:57
Рубрика: В мире

У матери императора Японии обнаружили рак груди

Мать нынешнего императора Японии поступила в госпиталь при Токийском университете, где ее прооперируют. В ходе диспансеризации у Митико обнаружили рак молочной железы. Врачи говорят о первой стадии заболевания, которая поддается успешному лечению.

Фото: iStock
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Сегодня у почетной императрицы возьмут необходимые анализы. А сама операция по удалению злокачественной опухоли будет проведена в воскресенье. Матери императора Японии 84 года. Восемь лет назад у пожилой женщины была обнаружена ишемическая болезнь сердца. Тогда врачи провели ей коронарное шунтирование.

В мире Восточная Азия Япония
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