Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория

Подводная обсерватория, которая использовалась для сбора научных данных, исчезла со дна Балтийского моря, информирует Центр океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR.

В сообщении на сайте организации говорится, что пропажу ценного оборудования заметили 21 августа после потери связи с обсерваторией. На место были направлены водолазы, которые обнаружили лишь остатки порванного кабеля для передачи данных.

Специалисты исключают версию, согласно которой обсерваторию могли унести течение или морские животные. Вес двух блоков станции составляет, соответственно, 520 и 220 килограммов. В этой связи ученые обратились к населению с просьбой сообщить не было ли 21 августа каких-либо подозрительных действий или находок в запретной зоне "Домашний сад" в районе кэмпинга Hökholz.

Полиция проводит расследование по факту пропажи станции, стоимость которой оценивается в 300 тысяч евро. Аппарат был установлен в районе Бокнис-Экк в Балтийском море в декабре 2016 года.