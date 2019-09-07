В Иране арестованы 12 граждан Филиппин за контрабанду бензина

Иранские пограничники задержали в Персидском заливе рыболовный катер, перевозивший около 283 тысяч литров контрабандного бензина, сообщило иранское ТВ. По его данным, на борту судна находились 12 филиппинцев, которым уже предъявлено обвинение в нарушении законов Ирана.

Напомним, что иранские военные и пограничники в последнее время регулярно арестовывают в водах Персидского залива иностранных контрабандистов, а также суда, которые нарушают правила международной навигации. Наиболее резонансным стало задержание 19 июля в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero.

Тегеран объяснил это нарушением судном норм международного морского права. Танкер не реагировал на сигнал бедствия иранских рыбаков, кроме того, он следовал без включенных транспондеров. Позже было установлено, что на Stena Impero находятся трое российских граждан. Речь идет о двух вторых механиках и одном электромеханике.

На днях власти Ирана разрешили отпустить семь членов экипажа Stena Impero, включая одного гражданина России, электромехаником судна. Остальные моряки остаются на судне для его обслуживания в случае выхода в море.