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07.09.2019 10:00
Рубрика: В мире

В Иране рассказали детали третьего этапа сокращения обязательств по СВПД

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)
Иран с 6 сентября приступил к третьему этапу сокращения своих обязательств, предусмотренных в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил официальный представитель иранской Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

Как сообщило иранское ТВ, власти страны в рамках третьего шага  решили скапливать отработанный уран. Кроме того, в Иране запущены усовершенствованные центрифуги для увеличения запасов обогащенного урана. Речь идет об активации двадцати центрифуг IR-4 и такого же количества центрифуг IR-6.

При этом Камальванди подчеркнул, что Тегеран не планирует ограничивать доступ инспекторов МАГАТЭ к иранским атомным объектам, и Иран готов продолжать взаимодействие с агентством.

Роухани: Иран продолжит исследования в сфере атома вне рамок ядерной сделки

Напомним, СВПД был заключен 2015 между Ираном и "шестеркой" международных посредников. Тегеран согласился ограничить свои разработки в атомной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН. 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД и возобновлении антииранских санкций.

Ровно год спустя президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. По версии иранской стороны, участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

В конце июня Иран сократил ряд обязательств по СВПД и отказался от экспорта в другие страны излишков тяжелой воды, превысив также установленные сделкой накопления обогащенного урана. А 7 июля иранские власти объявили о пересмотре обязательств относительно уровня обогащения урана.

В мире Ближний Восток Иран Ядерная программа Ирана
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