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07.09.2019 10:53
Рубрика: В мире

В Иране сообщили о возможности обогащать уран до 20 процентов

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Иран способен довести уровень обогащения урана до 20% (близкого к оружейному) и даже превысить его, но не планирует этого делать. Об этом заявил представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

Фото: ATTA KENARE / AFP
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"Если мы этого захотим, то сможем осуществить обогащение урана до уровня 20%. В стране есть возможность обогащать уран гораздо больше этого уровня", - сказал чиновник, слова которого приводит агентство Tasnim.

При этом Камальванди подчеркнул, что в повестке иранской программы по изучению мирного атома вопрос об обогащении урана до 20% и выше не стоит.

Ранее в субботу представитель ОАЭИ заявил, что Иран в ответ на выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий с 6 сентября приступает к третьему этапу сокращения своих обязательств, предусмотренных соглашением. Речь идет о запуске в ИРИ каскада из 20 усовершенствованных центрифуг IR-4 и такого же количества центрифуг IR-6. При этом в Тегеране подчеркивают, что не планирует ограничивать доступ инспекторов МАГАТЭ к иранским атомным объектам и Иран готов продолжать взаимодействие с агентством.

В мире Ближний Восток Иран Ядерная программа Ирана
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