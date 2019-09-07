В Иране сообщили о возможности обогащать уран до 20 процентов

Иран способен довести уровень обогащения урана до 20% (близкого к оружейному) и даже превысить его, но не планирует этого делать. Об этом заявил представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

"Если мы этого захотим, то сможем осуществить обогащение урана до уровня 20%. В стране есть возможность обогащать уран гораздо больше этого уровня", - сказал чиновник, слова которого приводит агентство Tasnim.

При этом Камальванди подчеркнул, что в повестке иранской программы по изучению мирного атома вопрос об обогащении урана до 20% и выше не стоит.

Ранее в субботу представитель ОАЭИ заявил, что Иран в ответ на выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий с 6 сентября приступает к третьему этапу сокращения своих обязательств, предусмотренных соглашением. Речь идет о запуске в ИРИ каскада из 20 усовершенствованных центрифуг IR-4 и такого же количества центрифуг IR-6. При этом в Тегеране подчеркивают, что не планирует ограничивать доступ инспекторов МАГАТЭ к иранским атомным объектам и Иран готов продолжать взаимодействие с агентством.