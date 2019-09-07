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07.09.2019 15:30
Рубрика: В мире

В Южной Корее тайфун "Линлин" унес жизни трех человек

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Трое погибших, несколько десятков раненых, многочисленные разрушения объектов инфраструктуры, строений, отмена нескольких сотен авиарейсов - таковы предварительные данные ущерба, который понесла Южная Корея в результате прихода тайфуна "Линлин".

Фото: Кирилл Ясько/ТАСС
Тайфун "Линлин" придет в Хабаровский край в воскресенье

Как сообщили в Министерстве управления и безопасности Республики Корея, они подвели предварительные итоги ущерба от прихода тайфуна "Линлин", который сегодня обрушился на территорию Корейского полуострова.

К сожалению, не обошлось без жертв. Уже подтверждена гибель трех человек в районе города Порён, Инчхон и Пхачжу. В одном случае 75-летнего мужчину порыв ветра унес вместе с частью крыши сарая, которую он хотели закрепить, а затем ударил о стену соседнего дома, пронеся по воздуху около 30 метров. По дороге в больницу он скончался.

38-летний водитель автобуса погиб, попав под забор, который обрушился в результате подмыва фундамента. 61-летняя кореянка скончалась, когда ее ударило деревянной панелью, которую порыв ветра вырвал с находившейся поблизости стройплощадки.

Число же раненых пока точно не установлено, но, как отметили в ведомстве, пострадавших не менее нескольких десятков человек.

Фото: EPA/JIM LO SCALZO
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По всей стране в местные филиалы Службы спасения поступили несколько тысяч сообщений и заявлений о различного рода разрушениях. Из-за непогоды в Южной Корее сегодня прекращено движение морского транспорта, а также задержаны или отменены более 370 авиарейсов.

Максимальная зафиксированная скорость ветра "Линлин" в Южной Корее составила 54,4 м/с или более 195 км/ч. Таким образом "Линлин" стал пятым по мощности тайфуном, который обрушивался на территорию Южной Кореи с 1959 года, когда были начаты современные метеонаблюдения подобных явлений.

К вечеру основная масса тайфуна ушла на север и сейчас движется по территории Северной Кореи. Судя по всему, метеорологи КНДР тоже прекрасно понимали потенциальный ущерб от нынешнего тайфуна. О необходимости подготовиться соответствующим образом заявил ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

В мире Восточная Азия Южная Корея
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