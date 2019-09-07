В КХЛ произошла первая тренерская отставка

Не успел стартовать новый сезон в КХЛ, как произошла первая тренерская отставка.

Руководство магнитогорского "Металлурга" первым в новом сезоне КХЛ решилось на крайние меры. После двух поражений в трех матчах было принято решение об отставке главного тренера Йозефа Яндача.

На старте сезона магнитогорцы уступили СКА - 1:3, обыграли "Северсталь" - 4:2 и проиграли "Витязю" - 0:2. Последний результат и послужил причиной скорой отставки Яндача, который руководил командой с апреля 2017 года. При этом, как сообщает сайт клуба, остальные специалисты, входившие в тренерский штаб, останутся на работе.

Новым наставником "Магнитки" стал Илья Воробьев, который ранее уже работал с этой командой и приводил ее к победе в Кубке Гагарина в 2016 году.