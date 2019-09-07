В России наступил "день тишины"

В воскресенье, 8 сентября, во всех субъектах Российской Федерации пройдут выборы разных уровней в рамках Единого дня голосования. А сегодня, в субботу - "день тишины".

Согласно ст. 49 закона об основных гарантиях избирательных прав, предвыборная агитация "прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования".

"Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума в день голосования и в предшествующий ему день запрещается", - гласит закон. Запрет распространяется также на публикацию в день выборов данных опросов избирателей на выходе с участков (т.н. экзит-полов) до окончания голосования.

Ранее размещенные плакаты, билборды и прочее "могут сохраняться в день голосования на прежних местах" за исключением территорий вблизи избирательных участков. "Запрещается размещать агитационные материалы в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них", - говорится в ст. 54 того же закона.

За нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Для граждан она установлена в размере от одной до полутора тысяч рублей, для должностных лиц - от двух до пяти тысяч, а для юридических лиц - от 20 до 100 тысяч.

Накануне Роскомнадзор напомнил журналистам о необходимости соблюдать требования "дня тишины". Ведомство направило "представителям компаний Google LLC (в т.ч. YouTube) и Facebook Inc. (в т.ч. Instagram) обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках". В обращении указано, что закон о гарантиях избирательных прав граждан прямо запрещает вмешательство иностранных организаций в избирательные кампании в РФ. "Любые такие действия с их стороны могут расцениваться как нарушение российского законодательства о выборах и референдумах", - заявили в Роскомнадзоре.

Ведомство настоятельно рекомендует иностранным СМИ воздержаться от любых видов информирования избирателей о партиях и кандидатах, а также об итогах голосования вплоть до закрытия избирательных участков. "В случае непринятия указанных мер реагирования, Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела страны, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов, оставляя за собой право на адекватную реакцию", - говорится в обращении Роскомнадзора.