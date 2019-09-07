Видео: Австралийский гонщик чудом выжил в жуткой аварии в "Формуле-3"

Серьезной аварией завершился заезд пилотов в "Формуле-3", который состоялся в рамках Гран-при Италии в субботу.
Один из участников заезда Алекс Перони из Австралии крайне неудачно вошел в поворот и наехал колесом на какую-то помеху на обочине.
Его болид стремительно взлетел вверх и, совершив несколько поворотов вокруг своей оси, ударился об ограждение и рухнул вниз. В разные стороны разлетелись обломки, однако, к удивлению многих, спортсмен остался жив и избежал серьезных травм.
Ровно неделю назад на Гран-при Бельгии в результате аварии погиб Антуан Юбер. Второй участник той аварии Хуан Мануэль Корреа сейчас находится в искусственной коме из-за того, что от полученных травм не может самостоятельно дышать.
Unbelievable. #fiaformula3 pic.twitter.com/9kZ6P42cKw— DarcyF1 Multimedia (@darcyf1) 7 сентября 2019 г.