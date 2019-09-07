Врачи выяснили, как на самом деле влияет соль на здоровье

Согласно последним данным Европейского общества кардиологов (ESC), которые основаны на результатах исследования с участием 155 тысяч человек в возрасте от 35 до 70 лет, высокое употребление соли "незначительно воздействует на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний".

Как уточнил профессор Салим Юсуф, неблагоприятное влияние на организм оказывает "очень высокое потребление соли - более шести граммов в день", передает ESC. Впрочем, следует учитывать, что многие продукты на полках в магазинах уже содержат достаточно натрия.

Эксперт также пояснил, что не только овощи и фрукты содержат необходимые для хорошего здоровья витамины и микроэлементы. Пользу приносит и умеренное употребление необработанного красного мяса, молочных продуктов и орехов.

- Это означает, что нам нужно переосмыслить, что представляет собой здоровое или нездоровое питание, - отметил Салим Юсуф.

Чтобы значительно уменьшить риск сердечного приступа или инсульта, специалист посоветовал отказаться от курения, не игнорировать физическую активность, есть разнообразные продукты (включая мясо и молочные продукты - в умеренном количестве), а также контролировать артериальное давление и уровень холестерина и сахара в крови.

Исследователи заключили, что 80% сердечно-сосудистых заболеваний зафиксированы в странах со средним и низким уровнем дохода, то есть, за пределами Северной Америки и Западной Европы.