Выставка картины Боттичелли из галереи Уффици открылась во Владивостоке

"Мадонна делла Лоджиа" выдающегося итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли, выставленная в дни работы Восточного экономического форума в офисе Сбербанка в кампусе ДВФУ на Русском, переместилась в парадную залу Приморской картинной галереи.

С 8 сентября до 6 ноября жители и гости приморской столицы смогут увидеть картину из далекой Флоренции, впервые представленную в России. Затем она отправится в Санкт-Петербург, где с 17 ноября по 16 февраля ее можно будет увидеть в Эрмитаже, в зале Леонардо да Винчи.

- Мы очень рады, что проект, над которым мы начали работать около полутора лет назад, успешно воплотился, и впервые картина из собрания Галерей Уффици (Флоренция) представлена в региональном музее России, - сказала, открывая торжественную церемонию, директор Приморской картинной галереи Алена Доценко. - Это дало возможность участникам ВЭФ из 65 стран и приморцам увидеть одного из лучших мастеров эпохи Возрождения. Когда мы выбирали произведение, знаковым было имя мастера, близкий и понятный всем образ мадонны, а также возможность впервые показать картину из собрания Галерей Уффици. Мы благодарны за этот шаг доверия, который один из самых знаменитых музеев мира сделал нам навстречу.

Первый советник Посольства Италии в России Вальтер Ферраро в ответном слове отметил, что "Италия в этом году впервые принимала организованное участие в ВЭФ, и несмотря на опасения по поводу далекого путешествия картины XV века было принято решение показать великолепное произведение во Владивостоке, где в ближайшее время откроется Почетное консульство Италии".

- Меня не раз спрашивали, как галерея Уффици решилась отправить Мадонну в такое беспрецедентное путешествие? И хотя все анализы показали, что картина к этому готова, определенная доля риска есть всегда, хотя мы полностью доверяли нашим партнерам. Есть мнение, что главное в музейном деле - сохранность произведений. Безусловно, это очень важно, но я хотел бы поспорить с этим тезисом. Многие библиотекари, закоренелые сторонники книжных сокровищ и рукописей, утверждают, что книга сохраннее, если ее… никто не читает и не открывает. С технической точки зрения это правда, но есть и долгосрочная перспектива. Если книг никто не будет читать, через два-три поколения интерес к ним исчезнет и хранить их будет незачем. То же самое касается других предметов искусства. Долгосрочное будущее, сохранность можно обеспечить, благодаря открытости и диалогу со зрителем, с публикой, с читателем. Поэтому важно предоставлять доступ как можно большему числу людей к лучшим образцам искусства, чтобы все помнили, что они существуют, чтобы понимали, как это важно, и продолжали любить, лелеять и хранить шедевры прошлого. И поэтому мы сегодня здесь, - так эмоционально прокомментировал открытие выставки во Владивостоке директор Галерей Уффици Айке Шмидт.

Он поблагодарил сотрудников Приморской картинной галереи за то, "как замечательно кураторы выставки подготовили экспозицию, сопроводив картину текстами и вписав ее в контекст, соответствующей духу Медичи, который в 1779 году создал из частной коллекции публичный музей, доступный всем жителям города". Как подчеркнул Айке Шмидт, он был создан 220 лет назад, чтобы изучать и популяризировать искусство и культуру.

Благодаря инициативе ПАО Сбербанк (генеральный партнер проекта), доступ к шедевру Боттичелли получат незрячие и слабовидящие люди: вместе с оригинальным полотном для выставки изготовлена тактильная копия картины и предоставлен специальный аудиогид.

- Присутствие тактильной копии, на мой взгляд, обрушивает последние барьеры и делает выставку максимально открытой. Я надеюсь, ее увидит максимально большее количество людей, - сказал в завершение церемонии директор галерей Уффици.