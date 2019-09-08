Американцы и талибы соревнуются, у кого крепче нервы

Вашингтон продолжит оказывать давление на талибов, пока те не дадут важных обещаний и не обяжутся их выполнять, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала CNN.

Также он добавил, что Америка не прекратит военную поддержку Кабула. При этом, каких именно обещаний ждет администрация Белого дома от боевиков, уточнено не было.

Слова Помпео - первый официальный комментарий с американской стороны после неожиданных заявлений президента США Дональда Трампа в Twitter, сделанных им почти сутки назад.

Напомним, Трамп написал, что отменяет встречи с делегацией талибов, а также - с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Обе встречи должны были пройти в Кэмп-Дэвид - знаковой резиденции президентов США, где в 1979 году был подписан мир между Израилем и Египтом.

"Лидеры талибов и, отдельно от них, президент Афганистана собирались тайно встретиться со мной в Кэмп-Дэвид 8 сентября, - написал Трамп в своем Twitter. - ... Чтобы создать ложные рычаги давления, они (талибы - прим. "РГ") признались, что организовали нападение в Кабуле, в результате которого погиб один из наших великих солдат и еще 11 человек. Я немедленно отменил переговоры. Что за людьми надо быть, чтобы убить стольких с целью укрепить свои позиции на встрече? … Но они сделали только хуже! Если они не в состоянии договориться о перемирии, то, по всей вероятности, они не смогут обсуждать и более значимое соглашение. Сколько еще десятилетий будет длиться эта война?".

Unbeknownst to almost everyone, the major Taliban leaders and, separately, the President of Afghanistan, were going to secretly meet with me at Camp David on Sunday. They were coming to the United States tonight. Unfortunately, in order to build false leverage, they admitted to.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 сентября 2019 г.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) уже ответило на твит Трампа. Представитель организации Забихулла Муджахид сказал, что решение Трампа об отмене встречи приведет к дальнейшей гибели американцев. По словам Муджахида, ранее переговоры с США проходили в нормальном режиме, и более того, на 23 сентября были назначены внтуриафганские переговоры между представителями Кабула и "Талибана".

Взрыв заминированного автомобиля неподалеку от посольства США в Кабуле произошел 5 сентября. Ответственность за теракт взял "Талибан". При взрыве погибли 12 человек, в том числе гражданин Румынии из миссии НАТО и военнослужащий армии США, сержант первого класса 34-летний Эллис Баррето Ортис. Однако Трамп отменил переговоры лишь через два дня, когда афганские делегации уже прибыли в США. (Всего только за время операции "Решительная поддержка", идущей в Афганистане с 2015 года при участии США и еще 39 государств, погибли 79 американских военнослужащих).

Такой подход больше похож на жесткие переговоры, которыми славится нынешний американский президент. Ведь всего несколько дней назад спецпредставитель Госдепа США по Афганистану Залмай Халилзад объявил, что талибы и США после года переговоров близки к заключению договоренности. Согласно отдельным сведениям о тексте соглашения, талибы и Кабул должны были объявить бессрочное перемирие и начать переговоры между собой. Вашингтон же в ответ обещал вывести из Афганистана свой контингент, а это около 14 тысяч человек. Американские войска находятся на территории Афганистана уже порядка 18 лет, плюс там размещены примерно 17 тысяч военнослужащих из 39 стран-союзников США.

Однако перед решающей встречей в Кэмп-Дэвид талибы и Вашингтон решили показать характер, тем самым отодвинув на неопределенный срок очередную попытку афганского примирения.

Активизация талибов в последнее время связана, по всей видимости, с попыткой напомнить о своей силе, поскольку боевики опасаются, что могут потерять власть, если заключат перемирие и сядут за стол переговоров с Кабулом. Кроме того, движение "Талибан" совсем неоднородно, многие из входящих в него полевых командиров не одобряют саму идею переговоров с США или "марионеточным проамериканским правительством" в Кабуле, и могут на свой страх и риск предпринимать жесткие шаги, чтобы сорвать перемирие. Согласно докладу Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), Кабул контролирует порядка 56 процентов районов Афганистана, талибы - около 14,5 процента, еще около 30 процентов районов остаются спорными. Однако при этом талибы проникают, в том числе с использованием смертников, на подконтрольные правительственным силам территории, устраивая там теракты. В результате сегодня "Талибан" в той или иной степени оказывает влияние на самое большое количество афганских районов с момента свержения в 2001 году. И потерять это влияние они не хотят, поэтому не устают напоминать о себе. При этом в "Талибане" преобладает мнение, что в выводе войск заинтересованы прежде всего США, а значит, с американцами можно разговаривать с позиций силы.

Что касается Трампа, то ему действительно необходим вывод войск ввиду предстоящих в будущем году выборов. Американскому президенту надо продемонстрировать успехи во внешней политике, в том числе и в качестве миротворца. Но при этом он подходит к переговорам с позиций жесткого бизнесмена, показывая, что волен делать что захочет. Таким образом Трамп надеется сделать талибов более сговорчивыми, напоминая, что без американской помощи Афганистану светит не примирение, а лишь усиление гражданской войны.