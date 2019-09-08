Завтра, 9 сентября по новому стилю, исполняется 191 год со дня рождения Льва Толстого.

Еще при жизни и особенно после смерти вокруг Толстого сложилась бездна мифов.

Некоторые из них анекдотичны и просто нелепы. Например, что Лев Николаевич ходил по Ясной Поляне непременно босой. Нет, он ходил даже летом в мягких сапогах. Еще один нелепый миф, что Толстой придумал себе специальную одежду, так называемую толстовку, для того, чтобы отличаться от всех других. Ерунда! Толстовка в точности повторяла крестьянскую косоворотку, только с разрезом не сбоку, а спереди. Разрез сбоку был нужен крестьянам, чтобы во время полевых работ не вываливался нательный крест. Толстой крест не носил, вот и шила ему Софья Андреевна косоворотки с разрезом спереди, так ведь и удобнее.

Один довольно известный молодой режиссер как-то меня спросил: правда ли, что Толстой ел землю как бы для полного к ней приобщения. "А вы сами попробуйте", - сказал я.

Но это все мифы безвредные, даже в чем-то забавные.

А есть мифы, которые я называю "злыми". Они действительно портят образ нашего величайшего литературного гения, которого почитает весь цивилизованный и даже не совсем цивилизованный мир. Назову семь главных.

Миф 1. "Толстой как зеркало русской революции". Это название статьи Владимира Ленина стало почти афоризмом. Но афоризм хорош тогда, когда несет в себе смысл. При всем моем уважении к политическому гению Владимира Ильича, который изменил Россию, да и весь мир, написал он в свое время определение исторически быстро преходящее. Ленин, надо признать, был весьма плодовитый "толстовед". С 1908 по 1912 годы он написал о Толстом пять статей, в том числе и эту, самую знаменитую 1908 года. И во всех этих статьях он твердил одно: Толстой не просто зеркало революции вообще, но именно крестьянской и именно буржуазной. До отражения пролетарской не дотянул-с! Ну вот и зачем мы сегодня, спустя сто лет, повторяем эту ленинскую чисто политическую мысль?

Призывать к любви, отрицать войну и казни как способ решения проблем - значит учить жить?

Миф 2. Гордость. Источником этого определения был святой старец Амвросий Оптинский. Возможно. Якобы после последнего посещения Толстым старца (а они встречались не один раз) отец Амвросий сказал: "Слишком гордый. Никогда к нам не придет". Что ж, великий старец во второй части высказывания был совершенно прав. Не пришел. Ну и что? Есть даже атеисты куда скромнее церковников, а Толстой был все-таки верующим человеком. Если считать гордостью то, что он всю свою жизнь искал истину и в Церкви ее не нашел, то, хорошо, пусть будет гордый. Хотя мне кажется, это как-то иначе называется. Честность, например. Этический максимализм. Жажда познания. При чем тут гордость? В жизни Толстой был крайне деликатным человеком. Всегда боялся задеть собеседника неосторожным словом. Никогда не кичился своей всемирной славой, наоборот, страдал от нее.

Миф 3. В молодости Толстой был картежником и развратником. В Ясной Поляне половина крестьянских детей были его внебрачные дети. Да, в молодости Толстой играл в карты, как Достоевский - в рулетку. Но был плохим игроком. Да, у него был внебрачный сын, рожденный от замужней крестьянки. Один. У его отца, Николая Ильича, тоже был внебрачный сын. И трудно сказать, у кого из помещиков их не было. После женитьбы Толстой никогда не изменял жене. Это такой же факт, как дважды два четыре.

Миф 4. Толстой пахал землю, чтобы пиариться. А Репин его в это время рисовал с натуры. Ложь. Репин не рисовал его с натуры, а Толстой пахал землю вдове Копыловой. Ей бы и крестьянский "мир" ее вспахал, так было положено, но, разумеется, в последнюю очередь, сначала - свою. Вот Толстой и помог женщине.

Миф 5. Толстой был деспотом и страшно мучил свою жену. Но тогда почему, когда он пытался от нее уйти, она так переживала? И почему, когда он действительно от нее ушел, она едва с ума не сошла? И как она прожила 48 лет с таким чудовищем? И почему ей завидовала младшая сестра Татьяна, которая каждое лето со своей семьей проводила именно в Ясной Поляне?

Миф 6. Толстой всех учил жить. Откуда это взялось? Призывать всех к любви, к братству, отрицать войну и казни как способ решения проблем - это значит всех учить жить? Толстой в старости был вегетарианцем, но за общим столом все, кто хотел, ели мясо. И не только гости, но и члены семьи. И ничего, старик ел кашку и не возмущался. Я же говорю, деликатный был человек.

Миф 7. "Войну и мир" не нужно изучать в школе. Слишком сложно для детей. А "Гамлет" простая пьеса? Очень сложная. Тогда почему ее чуть ли не в обязательном порядке ставят в школьных театрах в Англии? И что это будут за русские молодые люди, которые не знают, кто такие Наташа Ростова, Андрей Болконский, Пьер Безухов? Их же за границей засмеют. Вы откуда, скажут, приехали? Из России? Не верим! Надо изучать, надо! Может, в адаптированном виде, но надо! Это наш национальный культурный код, как же не закладывать его в свежие головы подростков?

Землю он не ел, босой не ходил и гордился собой куда меньше современного менеджера

191 год назад родился Лев Николаевич Толстой. Великий писатель, философ, искатель правды. Через девять лет мы будем отмечать его 200-летие. Уверяю вас, ни в одной стране мира, кроме разве самых отсталых, об этой дате не забудут. Будут отмечать ее широко, портреты Толстого будут на первых страницах мировых газет. А у нас? Вот о чем стоит подумать заранее.

Землю он не ел, босой не ходил, с плугом перед Репиным не позировал и гордился собой куда меньше какого-нибудь современного менеджера низшего звена. А сколько у него в молодости было женщин? А вы почитайте его ранние дневники, там все написано. Вам хватит пальцев одной руки.

С днем рождения вас, Лев Николаевич!