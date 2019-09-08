Новости

Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии 22:48
Порье допустил завершение карьеры после поражения от Нурмагомедова 22:38
В Ставрополье и Вологодской области лидируют действующие главы регионов 22:34
Выборы кандидатов в Мосгордуму прошли без нарушений 22:19
Беглов лидирует при подсчете первых голосов на выборах в Петербурге 22:19
Памфилова: В сравнении с прошлым годом нынешняя активность избирателей выше на 1,5 процента 22:08
В Дзержинске девять человек пострадали в ДТП с автобусом 21:32
Объявлены лидеры электронных выборов в Мосгордуму 21:30
В Москве подсчитывают голоса электронных избирателей 21:14
Врио главы Сахалина лидирует после обработки больше 90% протоколов 21:10
В Курганской, Оренбургской и Челябинской областях лидируют врио губернаторов 21:04
Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам 20:58
Выбран район Москвы, в котором голоса пересчитают вручную 20:57
Звезда "Оно" и "Оно 2" сыграет в фильме о стрельбе в школе 20:55
В Забайкалье посчитано две трети голосов, лидирует Осипов 20:46
Трусова: постараюсь исполнить три четверных прыжка на соревнованиях 20:32
Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести 20:26
Врио главы Республики Алтай лидирует на выборах губернатора 20:23
ФК "Ростов" в товарищеском матче разгромил сборную "Сирии" 20:20
Выборы в Мосгордуму завершены 20:14
Нетаньяху назвал премьера Британии Борисом Ельциным 20:11
В Шереметьево Boeing экстренно прервал вылет 20:08
Мурманчанин переплыл Кольский залив за 14 минут 37 секунд 20:07
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале 19:56
Глава Мосгоризбиркома дал прогноз по явке 19:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Единый день голосования
08.09.2019 21:14
Рубрика: Спорт

Форвард завязал

Экс-игрок "Анжи" Это'О объявил о завершении карьеры
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(7958)
Знаменитый камерунский футболист Самуэль Это'О объявил о завершении карьеры. Последней командой 38-летнего нападающего стал клуб "Катар".

Карьера у Это'О получилась яркая. Он по праву считался одним из лучших игроков своего времени. В составе "Барселоны" и "Интера" он трижды завоевывал Лигу чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и один раз - Италии.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Дмитрий Сычев возобновит карьеру в Армении

Именно из "Интера" он перешел в махачкалинский "Анжи". Произошло это летом 2011 года, когда российский клуб заплатил за Самуэля около 28 миллионов евро. В составе "желто-зеленых" Это'О взял бронзовые медали чемпионата страны и добрался до финала Кубка. В 2013 году он перешел в лондонский "Челси".

Что касается выступлений за национальную сборную, то Это'О с 56-ю голами является лучшим бомбардиром в истории "неукротимых львов". Вместе с командой форвард дважды выигрывал Кубок Африки и один раз - Олимпиаду.

Спорт Футбол Игроки и тренеры
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России закрылись избирательные участки
На карте нарушений движения "Голос" зафиксировано множество фейков
Песков объяснил смысл "ручного управления"
Пилот президентского самолета рассказал об экстремальной посадке с Путиным
Ядерные бомбы США оказались с дефектом