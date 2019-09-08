Знаменитый камерунский футболист Самуэль Это'О объявил о завершении карьеры. Последней командой 38-летнего нападающего стал клуб "Катар".

Карьера у Это'О получилась яркая. Он по праву считался одним из лучших игроков своего времени. В составе "Барселоны" и "Интера" он трижды завоевывал Лигу чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и один раз - Италии.

Именно из "Интера" он перешел в махачкалинский "Анжи". Произошло это летом 2011 года, когда российский клуб заплатил за Самуэля около 28 миллионов евро. В составе "желто-зеленых" Это'О взял бронзовые медали чемпионата страны и добрался до финала Кубка. В 2013 году он перешел в лондонский "Челси".

Что касается выступлений за национальную сборную, то Это'О с 56-ю голами является лучшим бомбардиром в истории "неукротимых львов". Вместе с командой форвард дважды выигрывал Кубок Африки и один раз - Олимпиаду.