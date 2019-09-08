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Единый день голосования
08.09.2019 13:05
Рубрика: Власть

ЦИК будет выявлять "фейки" среди сообщений о нарушениях

Текст: Галина Мисливская
Центризбирком внимательно рассматривает все сообщения о нарушениях в Единый день голосования и оперативно на них реагирует. А вот с "фейками" и их авторами в комиссии намерены бороться.

В ходе голосования комиссия зафиксировала ложные сообщения о нарушениях. Так, например, некий Telegram-канал заявил об отключении видеокамер на УИКах в Волгоградской области. Информация была оперативно проверена и не подтвердилась.

Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
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В Центризбиркоме будут тщательно сортировать информацию о нарушениях. "Все разного рода заявления будем разбирать и делить на десять, что правда, что провокация, что фейк очередной, информационный мусор, который надо выбрасывать в помойку", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова.

Имена дезинформаторов будут доносить до сведения общественности. "Мы по итогам сделаем такую доску антипочета: всех лгунов и дезинформаторов будем вешать пофамильно, по организациям и так далее. Всех, кто нам помог выявить те или иные нарушения, - на доску почета, будем благодарить", - сказала Элла Памфилова.

Она призвала оперативно реагировать на дезинформацию относительно выборов и сообщать в ЦИК.

Власть Работа власти Госуправление Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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