ЦИК: "День тишины" прошел спокойно

"День тишины" накануне Единого дня голосования прошел спокойно, серьезных нарушений не зафиксировано, рассказал журналистам заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

"Я вчера не видел больших жалоб, может быть, они поступили ночью", - приводит его слова РИА Новости.

"По крайней мере, из того, что мы видели на горячей линии, (ЦИК) не видел особых заявлений, на которые надо было немедленно реагировать", - добавил Булаев.

Напомним, "день тишины" наступает в полночь за сутки до дня голосования. Он предполагает полный запрет на предвыборную агитацию в любых формах. Такой же режим сохраняется в день выборов. Закон также запрещает публикацию экзит-полов до закрытия избирательных участков.