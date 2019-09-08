Когда завершился Единый день голосования и начался подсчет голосов, премьер-министр, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев приехал в центральный штаб партии, чтобы подвести предварительные итоги состоявшегося волеизъявления граждан.

"Можно сказать, что партия "Единая Россия" сохраняет свои лидерские качества и остается ведущей политической силой нашей страны, - констатировал он, отталкиваясь от поступавших первых данных. - Граждане нашей страны оказали поддержку кандидатам от нашей партии на различные должности и тем, кому мы помогали, за кого выступали".

В этом году Единый день голосования прошел в прямом смысле со всероссийским размахом. Выборы, напомнил Медведев, проводились на разных уровнях, но во всех без исключения субъектах Федерации. "На кону" были около 47 тысяч различных выборных должностей. "Это в прямом смысле показывает роль, значение Единого дня голосования", - подчеркнул председатель ЕР.

Дмитрий Медведев прежде всего поблагодарил всех граждан, которые пришли на избирательные участки. Искренней благодарности удостоились те из них, кто голосовал за кандидатов от "Единой России" и самовыдвиженцев, поддержанных партией. "Мы очень ценим, что вы сохраняете поддержку нашей партии, и это является залогом того, чтобы в дальнейшем нам принимать правильные решения", - заявил Медведев.

Эта избирательная кампания имела ряд особенностей. Для самой партии - серьезное омоложение кадров. "Очевидно, что общий состав наших представителей стал гораздо моложе", - заметил премьер-министр. Начинающие политики смогли пройти партийное предварительное голосование и попытать свои силы непосредственно в избирательном горниле. "Это залог того, что партия будет обновляться", - уверен лидер "единороссов". А без такого обновления у партии нет политического будущего, добавил он.

Вторая особенность, вероятно, будет иметь последствия для всей избирательной системы страны. В Москве проводился эксперимент с голосованием на так называемых цифровых участках. "Мне думается, что это интересный опыт, который должен быть обязательно проанализирован, и решения по нему должны быть приняты на федеральном уровне", - оценил нововведение Медведев.

Из региональных штабов, выходивших на связь с председателем партии посредством видеосвязи, звучали предварительные данные о результатах голосования. "Судя по всему, повод для оптимизма у нас достаточно", - заметил председатель партии.

Дмитрий Медведев поблагодарил коллег по партии за проделанную работу. "Это большой серьезный труд, причем это труд даже не в интересах одной политической силы, а, по сути, в интересах всех наших граждан", - выделил он важность момента. "Потому что мы отвечаем за ситуацию в стране, и прошедший Единый день голосования подтвердил - партия сохраняет поддержку очень значительного числа граждан нашей страны. Мы этой поддержкой дорожим, она нам исключительно важна", - сказал глава правительства.

Теперь для партии и ее победивших кандидатов наступает, как указал лидер "единороссов", самый ответственный этап. "Все новые или переизбранные люди, представляющие нашу партию, должны будут заниматься выполнением тех программ, с которыми они выходили к гражданам", - напутствовал их Медведев.